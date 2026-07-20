„Gemeinschaft ist stärker“: Unvergesslicher Abschied für die Vorschulkinderder Kita ‚Zum Wäldchen‘

(wS/kr) Kreuztal 20.07.2026 | Das Abschiedsfest der Vorschulkinder der Kita „Zum Wäldchen“ hätte eigentlich in den vertrauten Räumen der Einrichtung stattfinden sollen. Doch nach einem Einbruch Anfang Juni, bei dem erhebliche Gebäudeschäden entstanden, musste die Kita kurzfristig umziehen. Dass trotzdem ein unvergessliches Fest gefeiert werden konnte, ist dem außergewöhnlichen Engagement vieler Beteiligter zu verdanken.

Das Johannesheim stellte seine Räumlichkeiten zur Verfügung und bot damit den passenden Rahmen für eine Feier, die eindrucksvoll zeigte, was Gemeinschaft bewirken kann. Die Eltern der künftigen Schulkinder hatten mit viel Herzblut ein buntes Programm auf die Beine gestellt – zahlreiche Spielstationen sorgten für strahlende Kinderaugen und jede Menge Spaß.

Ein besonderer Höhepunkt war das Theaterstück „Peter Pan“, das engagierte Eltern mit viel Liebe und Humor aufführten. Die Vorlage stammte von Erzieher Semih Yildiz, der das Stück eigens für diesen Anlass geschrieben hatte. Kinder, Familien und Gäste belohnten die gelungene Aufführung mit großem Applaus.

Auch der emotionale Teil des Nachmittags kam nicht zu kurz: Mit liebevollen Worten, vielen guten Wünschen und der einen oder anderen Träne wurden die Vorschulkinder in ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedet – ein Moment voller Dankbarkeit, Stolz und Hoffnung.

„Weder die Kinder noch das Team oder die Eltern lassen sich von den Folgen dieses sinnlosen Vandalismus entmutigen. Im Gegenteil – die schwierige Situation hat gezeigt, wie stark der Zusammenhalt ist. Aus einer belastenden Lage wurde ein Fest, das noch lange in Erinnerung bleiben wird und eindrucksvoll bewies: Gemeinschaft ist stärker als Zerstörung“, sagt Kita-Leiterin Carolin Wachner.

Hintergrund: Anfang Juni waren Unbekannte in die städtische Kita „Zum Wäldchen“ eingebrochen. Sie hatten mehrere Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft, sodass ein immenser Wasserschaden entstand, der nun aufwendig saniert werden muss. Um die Betreuung schnellstmöglich fortführen zu können, zog das Kita-Team kurzfristig in andere städtische Räume um.

Foto: Stadt Kreuztal