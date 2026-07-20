STL Logistik Gruppe beteiligt sich mehrheitlich an Schäfer & SIS Interlogistik®-Unternehmensgruppe

(wS/stl) Haiger / Neunkirchen 20.07.2026 | Die STL Logistik Gruppe aus Haiger setzt ihren
Wachstumskurs fort und beteiligt sich zu 100% an der Schäfer&SIS Interlogistik®-
Unternehmensgruppe aus Neunkirchen. Gemeinsam mit der ebenfalls neu integrierten
Spedition Trippler aus Dillenburg entsteht ein leistungsstarker Unternehmensverbund mit rund
800 Mitarbeitenden an zehn Standorten und einem Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro.
Mit der Beteiligung rücken drei traditionsreiche, mittelständische Unternehmen aus der Region
enger zusammen. Ziel ist es, ihre jeweiligen Stärken zu verbinden, das Leistungsangebot gezielt
auszubauen und die Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln. Dabei bleiben die
bestehenden Standorte, Marken und Ansprechpartner erhalten.
„Mit Schäfer & SIS gewinnen wir nicht nur ein leistungsstarkes Logistikunternehmen, sondern
vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Erfahrung. Uns ist
wichtig, die Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln und ihre regionale Identität zu
bewahren. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für weiteres Wachstum und können unseren
Kunden künftig ein noch breiteres Leistungsspektrum anbieten“, erklärt Jörg Reichmann,
Vorstandssprecher der STL Logistik Gruppe.
Die Schäfer&SIS Interlogistik®-Unternehmensgruppe ergänzt mit rund 400 Mitarbeitenden das
bestehende Leistungsportfolio der STL Logistik Gruppe insbesondere um nationale und
internationale Transportlogistik, Stückgut- und Systemverkehre, See-, Luft- und Bahnlogistik,
Lager- und Kontraktlogistik sowie Zoll- und Außenwirtschaftsdienstleistungen. Mit ihrer
internationalen Ausrichtung, der Anbindung an den CargoLine-Verbund und ihrer langjährigen
Marktpräsenz erweitert sie zugleich den Zugang der Unternehmensgruppe zu nationalen und
internationalen Transport- und Beschaffungsnetzwerken.
Mit der Integration der Spedition Trippler, mit knapp 100 Mitarbeitenden, gewinnt die
Unternehmensgruppe darüber hinaus zusätzliche Kompetenzen im nationalen
Industrietransport und stärkt ihre Präsenz in Mittelhessen.
Für Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner ändert sich durch die Beteiligung nichts an
den gewohnten Ansprechpartnern oder der operativen Zusammenarbeit. Die Unternehmen
bleiben eigenständig bestehen und treten weiterhin unter ihren etablierten Marken am Markt
auf. Auch die bisherigen Geschäftsführungen werden die weitere Entwicklung aktiv begleiten
und ihre Erfahrung in den gemeinsamen Unternehmensverbund einbringen.
Durch die Verbindung ihrer jeweiligen Kompetenzen entsteht eine Unternehmensgruppe, die
Industrie- und Handelskunden künftig noch umfassender bei nationalen und internationalen
Logistikaufgaben unterstützen kann. Gleichzeitig stärkt die Beteiligung den Wirtschaftsstandort
der Region und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Über die STL Logistik Gruppe
Die STL Logistik Gruppe mit Hauptsitz in Haiger ist ein mittelständischer Unternehmensverbund
für Transport- und Logistikdienstleistungen. Das Leistungsspektrum umfasst Infrastruktur-,
Schwerlast- und Projektlogistik, nationale und internationale Transportlogistik, See- und
Luftfracht, Bahnlogistik, Lager- und Kontraktlogistik sowie Zoll- und
Außenwirtschaftsdienstleistungen. Die Unternehmensgruppe begleitet Industrie- und
Handelskunden mit maßgeschneiderten Logistiklösungen im In- und Ausland.
Foto: SIS Internationale Speditions-GmbH