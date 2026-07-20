STL Logistik Gruppe beteiligt sich mehrheitlich an Schäfer & SIS Interlogistik®-Unternehmensgruppe

(wS/stl) Haiger / Neunkirchen 20.07.2026 | Die STL Logistik Gruppe aus Haiger setzt ihren

Wachstumskurs fort und beteiligt sich zu 100% an der Schäfer&SIS Interlogistik®-

Unternehmensgruppe aus Neunkirchen. Gemeinsam mit der ebenfalls neu integrierten

Spedition Trippler aus Dillenburg entsteht ein leistungsstarker Unternehmensverbund mit rund

800 Mitarbeitenden an zehn Standorten und einem Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro.

Mit der Beteiligung rücken drei traditionsreiche, mittelständische Unternehmen aus der Region

enger zusammen. Ziel ist es, ihre jeweiligen Stärken zu verbinden, das Leistungsangebot gezielt

auszubauen und die Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln. Dabei bleiben die

bestehenden Standorte, Marken und Ansprechpartner erhalten.

„Mit Schäfer & SIS gewinnen wir nicht nur ein leistungsstarkes Logistikunternehmen, sondern

vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Erfahrung. Uns ist

wichtig, die Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln und ihre regionale Identität zu

bewahren. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für weiteres Wachstum und können unseren

Kunden künftig ein noch breiteres Leistungsspektrum anbieten“, erklärt Jörg Reichmann,

Vorstandssprecher der STL Logistik Gruppe.

Die Schäfer&SIS Interlogistik®-Unternehmensgruppe ergänzt mit rund 400 Mitarbeitenden das

bestehende Leistungsportfolio der STL Logistik Gruppe insbesondere um nationale und

internationale Transportlogistik, Stückgut- und Systemverkehre, See-, Luft- und Bahnlogistik,

Lager- und Kontraktlogistik sowie Zoll- und Außenwirtschaftsdienstleistungen. Mit ihrer

internationalen Ausrichtung, der Anbindung an den CargoLine-Verbund und ihrer langjährigen

Marktpräsenz erweitert sie zugleich den Zugang der Unternehmensgruppe zu nationalen und

internationalen Transport- und Beschaffungsnetzwerken.

Mit der Integration der Spedition Trippler, mit knapp 100 Mitarbeitenden, gewinnt die

Unternehmensgruppe darüber hinaus zusätzliche Kompetenzen im nationalen

Industrietransport und stärkt ihre Präsenz in Mittelhessen.

Für Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner ändert sich durch die Beteiligung nichts an

den gewohnten Ansprechpartnern oder der operativen Zusammenarbeit. Die Unternehmen

bleiben eigenständig bestehen und treten weiterhin unter ihren etablierten Marken am Markt

auf. Auch die bisherigen Geschäftsführungen werden die weitere Entwicklung aktiv begleiten

und ihre Erfahrung in den gemeinsamen Unternehmensverbund einbringen.

Durch die Verbindung ihrer jeweiligen Kompetenzen entsteht eine Unternehmensgruppe, die

Industrie- und Handelskunden künftig noch umfassender bei nationalen und internationalen

Logistikaufgaben unterstützen kann. Gleichzeitig stärkt die Beteiligung den Wirtschaftsstandort

der Region und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Über die STL Logistik Gruppe

Die STL Logistik Gruppe mit Hauptsitz in Haiger ist ein mittelständischer Unternehmensverbund

für Transport- und Logistikdienstleistungen. Das Leistungsspektrum umfasst Infrastruktur-,

Schwerlast- und Projektlogistik, nationale und internationale Transportlogistik, See- und

Luftfracht, Bahnlogistik, Lager- und Kontraktlogistik sowie Zoll- und

Außenwirtschaftsdienstleistungen. Die Unternehmensgruppe begleitet Industrie- und

Handelskunden mit maßgeschneiderten Logistiklösungen im In- und Ausland.

Foto: SIS Internationale Speditions-GmbH