Siegen-Hengsbach: Alkoholisierter Fahranfänger (20) kracht in Zaun – Führerschein sichergestellt

(wS/red) Siegen 19.07.2026 | Großalarm am Samstagabend in der Siegener Hengsbachstraße: Nach ersten Meldungen sollte ein Pkw in ein Haus gekracht sein, eine Person sei eingeklemmt. Die Leitstelle alarmierte daraufhin neben der Polizei auch den Rettungsdienst, den Notarzt, den ORGA-Leiter Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Eiserfeld und Eisern und die Berufsfeuerwehr Siegen unter dem Alarmstichwort „TH 2 – RTW & NA – Person eingeklemmt – VU – PKW in Haus gefahren“ in die Hengsbachstraße.

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 22 Uhr vor Ort eintrafen, stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar als zunächst gemeldet: Ein Pkw war nicht in ein Haus gefahren, sondern mit einem Zaun kollidiert. Das Fahrzeug kam erst geschätzt 100 Meter weiter zum Stillstand. Eine eingeklemmte Person gab es ebenfalls nicht – sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer befanden sich bereits auf der Straße und wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Anwohnern betreut.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 20-jährigen Fahrer, der nach ersten polizeilichen Erkenntnissen vom Rosterberg kommend auf der Hengsbachstraße unterwegs war. In dem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann unter Alkoholeinfluss unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen erlitten sie nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr streute aufgrund auslaufender Betriebsstoffe Bindemittel aus und klemmte die Batterie des beschädigten Pkw ab. Die Hengsbachstraße musste im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de