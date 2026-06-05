(wS/red) Kreuztal, 05.06.2026 | Kontinuität auf der Trainerbank: TuS Ferndorf verlängert mit Ceven Klatt

Pünktlich vor dem letzten Saisonspiel der Saison 2025/26 kann der TuS Ferndorf eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft bekanntgeben. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen den TuSEM Essen am Samstag, den 06. Juni 2026 (Anwurf 18:00 Uhr), hat der Handball-Zweitligist den Vertrag mit Cheftrainer Ceven Klatt um ein weiteres Jahr verlängert. Nachdem bereits seit dem vergangenen Wochenende Planungssicherheit für die Saison 2026/27 in der 2. Handball-Bundesliga besteht, setzt der Verein damit ein weiteres wichtiges Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit. Der 42-Jährige wird damit auch in der Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie des Handball-Zweitligisten tragen und geht in seine vierte Spielzeit als Cheftrainer des TuS Ferndorf.

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Verein seinen eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Entwicklung und schafft Planungssicherheit auf einer wichtigen Schlüsselposition.

Nach einer schwierigen Hinrunde und einer sportlich herausfordernden Ausgangslage im Winter haben Mannschaft und Trainerteam in der Rückrunde eindrucksvoll die Kurve bekommen. Mit großem Einsatz, Zusammenhalt und kontinuierlicher Entwicklung gelang es dem Team, den Klassenerhalt in der Saison 2025/26 zu sichern. Diese positive Entwicklung bestätigt die Verantwortlichen in ihrem Vertrauen in den eingeschlagenen Weg.

Bild: TuS Ferndorf

v.l.n.r: Mirza Sijaric (Geschäftsführer Sport), Ceven Klatt (Cheftrainer) und Michael Lerscht (Sportlicher Leiter)

„Wir freuen uns sehr, dass Ceven seinen Weg beim TuS Ferndorf fortsetzt. Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Gerade in einer Saison, die von zahlreichen Verletzungen und Herausforderungen geprägt war, hat das Team Charakter, Zusammenhalt und Mentalität bewiesen. Dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, ist auch ein Verdienst seiner Arbeit. Deshalb war für uns klar, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen möchten“, erklärt Geschäftsführer Sport Mirza Sijaric.

Auch Sportlicher Leiter Michael Lerscht sieht die Vertragsverlängerung als wichtiges Signal für die Zukunft des Vereins:

„Kontinuität ist ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg. Ceven identifiziert sich vollständig mit dem TuS Ferndorf und unserer Philosophie. Die Entwicklung der Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich spricht für sich. Wir haben gemeinsam einen klaren Plan für die kommenden Jahre und freuen uns, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen.“

Cheftrainer Ceven Klatt blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die kommende Saison:

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt. Der TuS Ferndorf ist für mich mehr als nur eine sportliche Station. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam viele Herausforderungen gemeistert und wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Besonders stolz macht mich die Art und Weise, wie die Mannschaft in schwierigen Situationen zusammengehalten hat. Der Klassenerhalt ist die Belohnung für die harte Arbeit aller Beteiligten. Ich bin überzeugt, dass in dieser Mannschaft und im gesamten Klub noch viel Potenzial steckt und freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“