Jugendfeuerwehrgroßübung der anderen Art – Burbach Jugendfeuerwehren zeigen Vielfalt der Feuerwehrarbeit

(wS/fwb) Burbach 04.06.2026 | Am vergangenen Freitag trafen sich die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Burbach bei bestem Sommerwetter zur ihrer alljährlichen Großübung auf dem Werksgelände der Firma Dornseiff in Würgendorf.

Wurde bei den Großübungen der vergangenen Jahre immer eine große Einsatzlage beübt, so hatten sich die Organisatoren um Kai Langenbach aus Würgendorf für die diesjährige Übung etwas Besonderes einfallen lassen. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer, unter ihnen der stellvertretende Bürgermeister Thomas Heuschkel, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Benjamin Scholl sowie der Kreisjugendfeuerwehrwartin Katja Hartmann und nicht zuletzt Kreisbrandmeister Thomas Tremmel, stellten die jungen Brandschützer an fünf Übungsobjekten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis.

So galt es für die Jugendfeuerwehren aus Niederdresselndorf und Oberdresselndorf, die Brand in einer Werkshalle zu bekämpfen. Bei einem angenommenen Verkehrsunfall zeigten die Jugendfeuerwehren aus Lippe und Würgendorf auf eindrucksvolle Weise, wie eine in einem PKW eingeklemmte Person mit Hilfe von hydraulischer Schere und Spreizer schonend gerettet wird.

An der werkseigenen Tankstelle hingegen war eine brennbare Flüssigkeit ausgelaufen. Die Jugendfeuerwehr aus Gilsbach und Holzhausen sperrten den Gefahrenbereich ab, nahmen die ausgelaufene Flüssigkeit auf und stellten zudem den Brandschutz sicher. Auf einem Portalkran auf dem Werksgelände hatte ein Mitarbeiter einen medizinischen Notfall erlitten. Die Jugendfeuerwehr Burbach retteten ihn mit Hilfe der Drehleiter. Parallel dazu zeigte sie, wie eine unter einem schweren Metallstück eingeklemmt Person mit Hilfe eines Hebekissens schonend befreit wird. Für den Gesamtüberblick über die verschiedenen Einsätze sowie für die Einrichtung einer Verletztensammelstelle und einer Atemschutzsammelstelle war die Jugendfeuerwehr Wahlbach zuständig.

Unterstützt wurde sie von der Wahlbacher Drohnenstaffel, die während der gesamten Übung Luftbilder des Übungsgeländes lieferte.

Nach Abschluss der Großübung gab es für die jungen Blauröcke viel Lob für die eindrucksvolle Demonstration der vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr.

Eindämmen der ausgelaufenen Flüssigkeit

Patientenschonende Befreiung einer eingeklemmten Person aus einem PKW

Menschenrettung mit Hilfe eines Hebekissens

Im Außenangriff wird der Brand in der Werkshalle bekämpft



Fotos und Bericht: Lutz Schäfer (Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach)

