Ehrenamt zum Erleben: Die 1. Wendener Blaulichtmeile rückt das Rückgrat unserer Sicherheit ins Rampenlicht

(wS/ots/red) Wenden 04.06.2026 | Es gibt Termine, die kann man getrost sofort dick in den Kalender schreiben – und das hier ist einer davon: Am Samstag, 4. Juli 2026, findet von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Kirmesgelände unterhalb des Wendener Rathauses erstmals die Wendener Blaulichtmeile statt. Unter dem Motto „Gemeinsam. Nah. Für Euch.“ präsentieren zahlreiche Hilfs-, Rettungs- und Sicherheitsorganisationen aus der Gemeinde Wenden und aus dem gesamten Kreis Olpe ihre Aufgaben, ihre Einsatzmöglichkeiten und ihre technischen Ressourcen. Kurz gesagt: ein ganzer Tag „Sicherheit zum Anfassen“.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Aktionstag mit spannenden Vorführungen, Informationsständen, Mitmachangeboten, moderner Einsatztechnik und einem unterhaltsamen Familienprogramm. Wer schon immer einmal wissen wollte, was hinter dem Blaulicht steckt, ist hier goldrichtig.

Ein Tag, der zeigt, was hinter dem Blaulicht steckt

Ziel der Veranstaltung ist es, die vielfältigen Strukturen des Brand-, Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutzes im Kreis Olpe sichtbar zu machen, die Leistungsfähigkeit der beteiligten Organisationen anschaulich zu präsentieren und zugleich die enorme Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in diesen Bereichen in den Mittelpunkt zu rücken. Es ist eine Bühne für all jene, die im Ernstfall zur Stelle sind – oft im Stillen, fast immer freiwillig.

Schirmherrschaft durch Bürgermeister Bernd Clemens

Welchen Stellenwert die Premiere hat, zeigt schon die Schirmherrschaft: Bürgermeister Bernd Clemens hat sie übernommen. Die Gemeinde Wenden setzt damit ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die tagtäglich Verantwortung für Sicherheit, Hilfeleistung und Krisenvorsorge übernehmen.

„Die Wendener Blaulichtmeile macht eindrucksvoll sichtbar, mit welchem Engagement und welcher Professionalität die Hilfsorganisationen in unserer Gemeinde und im Kreis Olpe für die Menschen da sind. Ich freue mich sehr, diese wichtige Veranstaltung als Schirmherr begleiten zu dürfen“, betont Bürgermeister Bernd Clemens.

Ein neues Format mit klarer Botschaft

Mit der Blaulichtmeile wurde bewusst ein neues Veranstaltungsformat geschaffen, um die in der Gemeinde Wenden und darüber hinaus tätigen Hilfsorganisationen gemeinsam einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, für aktuelle Herausforderungen im Bevölkerungsschutz zu sensibilisieren und – das ist den Initiatoren besonders wichtig – neue Menschen für das Ehrenamt in den unterschiedlichsten Organisationen zu gewinnen.

Initiator der Veranstaltung ist Joachim Hochstein, Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Wenden sowie Leiter der Stabstelle Brand- und Bevölkerungsschutz:

„Mit der Wendener Blaulichtmeile möchten wir den Menschen bewusst einen Blick hinter die Kulissen moderner Gefahrenabwehr ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir sichtbar machen, wie stark unser Hilfeleistungs- und Bevölkerungsschutzsystem vom ehrenamtlichen Engagement getragen wird und wie wichtig es ist, auch künftig Menschen für diese verantwortungsvollen Aufgaben zu gewinnen. Das Ehrenamt ist und bleibt das unverzichtbare Rückgrat unserer Sicherheitsstrukturen. Die Veranstaltung soll deshalb nicht nur informieren und begeistern, sondern auch ein klares Plädoyer für Zusammenhalt, Vorsorge und gesellschaftliche Verantwortung sein“, erklärt Joachim Hochstein.

Ein einzigartiges Bündnis der Gefahrenabwehr

Was sich auf dem Kirmesgelände versammelt, hat es in dieser geballten Form bislang nicht gegeben. An der ersten Wendener Blaulichtmeile beteiligen sich:

die Feuerwehr der Gemeinde Wenden mit allen Einheiten,

der Musikzug der Feuerwehr der Gemeinde Wenden,

der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden e.V.,

die Feuerwehr der Stadt Drolshagen,

die Feuerwehr Siegen,

das HochwasserKompetenzCentrum e.V.,

die Gemeinde Wenden,

das Technische Hilfswerk, Ortsverband Olpe, mit den Fachgruppen Ortung, Räumung, Notversorgung/Instandsetzung und der Bergungsgruppe,

der Kreis Olpe mit den Bereichen Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst und Leitstelle,

die Bundeswehr,

die Kreispolizeibehörde Olpe,

die Bundespolizei,

der ABC-Zug Bigge,

der Messzug des Kreises Olpe,

der Wasserförderzug des Kreises Olpe unter Federführung der Feuerwehr Olpe,

der Malteser Hilfsdienst e.V.,

das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Ortsverein Wenden,

die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bezirk Südsauerland (Strömungsrettung, Logistiktrupp und technische Unterwassersuche), die Ortsgruppe Attendorn (Einsatztaucher), die Ortsgruppe Welschen Ennest (Drohneneinheit) und die Ortsgruppe Oberhundem (Unterstützungstrupp schweres Gelände),

die Notfallseelsorge im Kreis Olpe.

Damit entsteht auf dem Veranstaltungsgelände ein in dieser Form bislang einzigartiger Querschnitt nahezu sämtlicher relevanter Akteure der Gefahrenabwehr, Krisenbewältigung und Sicherheitsvorsorge im Kreis Olpe.

Erleben, mitmachen und staunen – ausdrücklich erwünscht

Die Blaulichtmeile setzt bewusst nicht nur auf statische Fahrzeugausstellungen, sondern auf ein lebendiges und interaktives Veranstaltungskonzept. So bietet das Technische Hilfswerk einen Baggerführerschein für Kinder an, die Kreispolizeibehörde Olpe wird Vorführungen mit Diensthunden präsentieren, und an zahlreichen weiteren Aktionsständen können Besucherinnen und Besucher moderne Einsatztechnik aus nächster Nähe hautnah erleben.

Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden stellt unter anderem ihr mobiles Hochwasserschutzsystem vor und informiert über Einsatzkonzepte bei Starkregen- und Hochwasserlagen. Ergänzt wird das Angebot durch Spezialtechnik aus den Bereichen ABC-Schutz, Wasserförderung, Messwesen, Rettungsdienst, Wasserrettung und psychosoziale Notfallversorgung.

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Feuerwehr der Gemeinde Wenden ist mit eigenen Mitmachstationen vertreten und eröffnet insbesondere jungen Menschen einen unmittelbaren Zugang zur Welt des Ehrenamtes.

Katastrophenschutz, Prävention und Zivilschutz bewusst im Fokus

Neben dem Erlebnischarakter verfolgt die Veranstaltung einen klaren Informations- und Präventionsauftrag. Die zunehmenden Herausforderungen durch Starkregenereignisse, Hochwasser, Wald- und Vegetationsbrände sowie großflächige Schadenslagen machen einen leistungsfähigen Katastrophenschutz unerlässlich. Gleichzeitig gewinnt auch das Thema Zivilschutz und persönliche Krisenvorsorge wieder deutlich an Bedeutung. Die Wendener Blaulichtmeile möchte daher bewusst informieren, sensibilisieren und den Besucherinnen und Besuchern praxisnahe Einblicke in moderne Sicherheitsvorsorge, Gefahrenabwehr und Selbstschutz vermitteln.

Musik, Verpflegung und Begegnung

Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden mit einem Konzertprogramm und weiteren Aktionen zum Mitmachen. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden e.V. baut zudem eine Foodmeile auf und sorgt für die gastronomische Versorgung während des gesamten Veranstaltungstages. Für leibliches Wohl und gute Stimmung ist also gesorgt.

Verkehrshinweis: So kommt ihr entspannt zur Blaulichtmeile

Da am Abend des 4. Juli 2026 zusätzlich die Veranstaltungsreihe „Wendener Sommer“ im Ortskern stattfindet, wird die Hauptstraße in Wenden im Zeitraum von 13:00 Uhr am Samstag, 4. Juli 2026, bis 01:00 Uhr am Sonntag zwischen der Einmündung Schönauer Straße und der Einmündung Bergstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Besucherinnen und Besucher aus Richtung Olpe sowie aus Richtung Gerlingen können die Schönauer Straße weiterhin uneingeschränkt zur Anfahrt der Blaulichtmeile nutzen. Die Anreise aus Richtung Kreuztal erfolgt in diesem Zeitraum über die Severinusstraße beziehungsweise über die entsprechend ausgeschilderte Umleitungsstrecke.

Herzliche Einladung an die ganze Region

Die beteiligten Organisationen laden alle Bürgerinnen und Bürger aus Wenden, dem Kreis Olpe und der gesamten Region herzlich ein, die erste Wendener Blaulichtmeile zu besuchen, Einsatzkräfte kennenzulernen, moderne Gefahrenabwehrtechnik live zu erleben und sich über Möglichkeiten des eigenen ehrenamtlichen Engagements zu informieren.

Der Eintritt ist frei!