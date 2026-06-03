Rund 450.000 Euro investiert: Moderne Sanitäranlagen für Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

(wS/si) Siegen 03.06.2026 | Mehr Platz, moderne Sanitäranlagen und ein neugestalteter Eingangsbereich: Die Stadt Siegen hat die umfangreiche Erneuerung der Außentoiletten an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule am Standort Kolpingstraße abgeschlossen. Gleichzeitig modernisieren die beteiligten Fachfirmen weitere Bereiche des Schulgebäudes auf dem Giersberg. Insgesamt investierte die Stadt rund 450.000 Euro in die Schule.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten die Arbeiten in der Schule begonnen. Verschiedene Gewerke sanierten die Außentoiletten von Grund auf und teilten die Räumlichkeiten neu auf. Dadurch ist ein zusätzlicher neuer Mehrzweckraum für Schülerinnen und Schüler entstanden, der die bisher angespannte Raumsituation an der Gesamtschule entlastet. Als letzte Maßnahme wird die Außenfassade der Toiletten noch neugestaltet. Die städtische Technische Gebäudewirtschaft plant und koordiniert die umfangreichen Arbeiten.

Auch das alte Foyer der Schule erhält ein neues Gesicht. Handwerker haben die alte Decke bereits zurückgebaut. Der Eingangsbereich wird demnächst entkernt und die Grundfläche erweitert. Bis zum nächsten Jahr wird die neue Decke nach aktuellen Brandschutzbestimmungen umgestaltet. Die lärmintensiven Arbeiten finden dabei fast ausschließlich in den Ferienzeiten statt.

„Mit der Sanierung verbessern wir die Lern- und Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler ganz konkret“, betont Bürgermeister Tristan Vitt bei einem Termin an der Schule. „Moderne Sanitäranlagen, neue Räume und der angepasste Brandschutz sind dabei nur ein Teil dieser Verbesserungen – allein in diesem Jahr investieren wir deshalb über 32 Millionen Euro in unsere Schulen, um zukunftsfähige Lernorte zu schaffen.“

Bürgermeister Tristan Vitt, Stadtbaurat Henrik Schumann, Bauleiter Dennis Päulgen und Schulleiterin Bettina Glaß in der neuen Sanitäranlage der Gesamtschule. (Foto: Stadt Siegen)