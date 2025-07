400 Ehrenamtliche stemmen das Giller-Bergturnfest

(wS/gm) Hilchenbach 01.07.2025 | 400 Ehrenamtliche machen den Giller erst möglich

In wenigen Tagen geht es am „Zauberberg“, am Giller wieder hoch her. Denn am Wochenende startet die diesjährige (118.) Auflage des Bergturnfests. Die Zahlen stimmen die Organisatoren (Siegerland Turngau, TG Grund, Arbeitsgemeinschaft Gillberg-Turnfest) froh. Schon jetzt sind es 1.900 Anmeldungen und noch ist für einige Sportarten nicht Meldeschluss.

Am Ende wird man sich über rund 2.000 Teilnehmende und zahllose Besucher freuen dürfen. Damit auf der Ginsberger Heide alles rund läuft, sind 400 Ehrenamtler am Start. Vor allem die TG Grund ist mit Mann und Maus im Einsatz. Vorsitzender Oliver Strahmann, ist jetzt im Vorfeld jeden Abend mit 30-40 Helfern auf der Festwiese und den Sportanlagen am Arbeiten. Die Spuren von KulturPur müssen beseitigt werden: „Das ist gelebte Praxis seit Jahren. Der Sportplatz ist dieses Jahr in gutem Zustand übergeben worden, da die Auf- und Abbautage für KulturPur trocken blieben. Allerding muss die Politik vor Augen haben, dass dringend eine Modernisierung in der Form einer neuen Drainage nötig wird.“ Die TG Grund ist übrigens seit 1953 ununterbrochen Ausrichter des Bergturnfestes.

Neuer Sonnenschutz dank Heimatpreis

Für das Wochenende ist aktuell an allen drei Wettkampftagen schönes Wetter in Sicht. Gut 152 Zelte und Pavillons werden deshalb auf dem Berg aufgestellt und verwandeln die Ginsbergerheide in einen großen Campingplatz. „Sonne oder Regen, die Wetterbedingungen sind hier oft extrem. Gut 3.500 Euro wurden jetzt in Sonnenschutzsysteme investiert“, erklärt Jens Dolligkeit der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Gillerberg-Turnfest. Das Geld konnte der Siegerland Turngau aus dem Preisgeld des Siegen-Wittgensteiner Heimatpreis bereitstellen, den das traditionsreiche Turnfest in diesem Jahr erhielt. Ein Preis auf den die Ehrenamtlichen stolz sind. Apropos Geld. Ohne starke Partner ist so ein großes Sportereignis nicht zu stemmen. Die Hauptsponsoren, die Sparkassen Siegen-Wittgenstein und Olpe, Hundhausen und Krombacher 0,0 haben auf der Pressekonferenz mitgeteilt, auch die nächsten Jahre finanziell zu unterstützen. Auch rund 20 weitere Firmen unterstützen das Turnevent im Schatten der Ginsburg finanziell oder mit Sachmitteln. Der Siegerland Turngau dankt für diese wertvolle Unterstützung.

Vor allem Kinder und Jugendliche am Start

Der Schwerpunkt des Sportangebotes liegt bei den traditionellen Sportarten, insbesondere der Leichtathletik und dem Geräteturnen. Auch Schwimmen, das im Hallenbad Dahlbruch durchgeführt wird, ist fester Bestandteil der Wettkämpfe. Besonders stark wurde für die Kinder- und Jugendwettkämpfe gemeldet. Hier steigen die Teilnehmerzahlen weiter nach oben. Aber auch das Beachvolleyballturnier, die KGW/TGW-Wettkämpfe und die Langlaufstrecken am Freitag sind sehr gut nachgefragt. Etwas schwächer nachgefragt sind die Senioren-Leichtathletikwettkämpfe, dennoch werden am Wochenende sicher viele bekannte Gesichter des heimischen Sports der letzten Jahrzehnte wie selbstverständlich am Berg zu sehen sein. Man trifft sich einfach hier. Das war schon immer so und soll so bleiben. Das Turnfest ist eine Veranstaltung für alle Generationen. Einen Wehrmutstropfen gibt es allerdings: Am Wochenende muss wegen der Schweinepest bei Kirchhundem der Orientierungslauf abgesagt werden, da der Giller theoretisch in der erweiterten Schutzzone liegt. Das ist sehr schade, da 48 Läuferinnen und Läufer allein für diese Sportart gemeldet hatten. Aber Sicherheit geht vor. Nina Stahl und Guido Müller sind als Gau-Vorsitzende stolz auf diese Traditionsveranstaltung. Es ist das letzte große Bergturnfest in Deutschland. „Wenn man auf die aktuellen Zahlen schaut, dann wird das hoffentlich für ewig so weitergehen. Aktuell spricht hier gar nichts gegen“, so die beiden unisono und zufrieden. Schön wäre es, wenn viele Menschen auch zum Festnachmittag am Sonntag auf den Giller kommen, da kann man an allen Ecken und in allen Winkeln gelebte Vereinsarbeit, Turntradition und sportliche Unterhaltung für jedes Alter erleben.

Fotos & Bericht: Guido Müller

