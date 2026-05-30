Ihre Pressemitteilung – jetzt auf wirSiegen.de veröffentlichen

(wS/red) Kreuztal 30.05.2026 | Sie haben eine Neuigkeit, die das Siegerland bewegt? Wir helfen Ihnen, sie bekannt zu machen.

wirSiegen.de veröffentlicht Pressemitteilungen von Vereinen, Unternehmen, Veranstaltern und gemeinnützigen Organisationen. Gerne informieren wir unsere Leserinnen und Leser über Ihr Vorhaben, Ihre Veranstaltung oder Ihr Anliegen – vorausgesetzt, der Inhalt hat einen Bezug zum Siegerland oder ist für unsere Region von besonderem Interesse.

So einfach geht’s

Schicken Sie Ihre Pressemitteilung per E-Mail an: 📧 support@wirSiegen.de oder wirSiegen@gmail.com

Damit alles reibungslos klappt, bitten wir Sie um Folgendes:

Text

Ihre Meldung kann als E-Mail-Text, Word-Dokument oder PDF eingereicht werden – ganz wie es Ihnen am liebsten ist.

Bilder

Fotos oder Ihr Logo fügen Sie bitte als separate Dateianlage bei, nicht eingebettet in ein Word-Dokument. Akzeptierte Formate: .jpg oder .png, mindestens 800 Pixel an der kleinsten Seite.

Bildrechte

Bitte verwenden Sie nur Bilder, an denen Sie die nötigen Nutzungsrechte besitzen. Sind Personen abgebildet, muss deren Einverständnis zur Veröffentlichung vorliegen.

Kontaktdaten

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail vollständige Kontaktdaten Ihrer Organisation an – Name, Adresse und Ansprechpartner. Das erleichtert uns die Prüfung und ist bei geschäftlicher Kommunikation gesetzlich vorgeschrieben.

Was wir veröffentlichen

Vereinsnachrichten, Unternehmens-News, Veranstaltungshinweise, Aktionen gemeinnütziger Organisationen – wir sind offen für vieles. Entscheidend ist der regionale Bezug und die Relevanz für unsere Leserinnen und Leser im Siegerland.

Ihre Botschaft – auf zehntausenden Bildschirmen

wirSiegen.de erreicht täglich zehntausende Menschen in der Region. Wer bei uns veröffentlicht, spricht die Menschen im Siegerland direkt an – auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem heimischen Bildschirm.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!