Schützenstraße in Hilchenbach wird saniert

(wS/hi) Hilchenbach 30.05.2026 | Darauf haben viele Anliegerinnen und Anlieger gewartet: Am Montag, 1. Juni, beginnen die Sanierungsarbeiten der viel befahrenen und stark beanspruchten Schützenstraße in Hilchenbach. Zunächst starten die Arbeiten in einem ersten Bauabschnitt ab der Einmündung Rothenberger Straße bis zur Einmündung Kürschner Weg mit einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Der fließende Verkehr wird mit einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt. In drei weiteren Bauabschnitten geht es auf den insgesamt knapp 600 Metern mit der gleichen Verfahrensweise anschließend weiter bis zur Einmündung zur Firma Schumacher.

In dieser Zeit werden ausschließlich die Rand- beziehungsweise Gehweganlagen saniert.

Ab Montag, 17. August, wird die Schützenstraße für etwa drei Wochen voll gesperrt und die Fahrbahn komplett erneuert. In der Zeit der Vollsperrung wird eine Umfahrung über die Straßen „Im Langen Feld“ und die „Wilhelm Münker-Straße“ unter einer Ampelregelung möglich sein. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden kürzlich in einer Bürgerversammlung im Rathaus über diese umfassende Baumaßnahme und die daraus folgenden Einschränkungen informiert.

Als zuständiger Projektleiter ist Maximilian Taplick froh, dass es endlich losgeht: „Die Bürgerinnen und Bürger mussten in den letzten Jahren sehr viel Geduld aufbringen. Nach Abschluss der Straßensanierung wird die Schützenstraße nun für eine sehr lange Zeit den künftigen Verkehrsbeanspruchungen standhalten.“

Auch die Anliegerinnen und Anlieger der Nebenstraßen „Am Backes“, „Carl-Kraemer-Weg“, „Am Preist“ und „Im Langen Feld“ können sich freuen: Diese Straßen werden unmittelbar im Anschluss saniert.

Die Schützenstraße in Hilchenbach wird ab Montag, 1. Juni, umfassend saniert. Foto: Stadt Hilchenbach