Telekom startet Glasfaserausbau in Netphen: 2.380 Haushalte und Unternehmen werden angeschlossen

(wS/ne) Netphen 30.05.2026 | Die Telekom hat am 29. Mai 2026 in Netphen den offiziellen Startschuss für einen weiteren Glasfaserausbau gegeben. Mit einem Spatenstich im Stadtteil Deuz begann der Ausbau, der die Ortsteile Deuz, Grissenbach, Helgersdorf und Salchendorf umfasst. Vor Ort waren Vertreter der Stadt Netphen, der Telekom sowie der ausführenden Baufirma Lehnen Bau.

In Kürze sollen 2.380 Haushalte und Unternehmen das Glasfasernetz der Telekom nutzen können. Das neue Netz ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Der Ausbau soll voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Die Tiefbaufirma Lehnen Bau wird die Verlegearbeiten auf öffentlichem und privatem Grund ausführen und dabei 27 neue Netzverteiler aufstellen. Insgesamt werden rund 340 Kilometer Glasfaserkabel eingesetzt, davon rund 30 Kilometer im Tiefbau in den Gehwegen verlegt. Der überwiegende Teil wird über bereits bestehende Leerrohre eingeblasen.

Bürgermeister Marco Müller betonte die Bedeutung des Projekts: „Der Glasfaserausbau ist eine zentrale Investition in die Zukunft unserer Stadt. Nur mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur bleiben wir als Wohn-, Wirtschafts- und Lebensstandort attraktiv.“ Emre Yomralioglu, Regionalmanager der Telekom, ergänzte: „Wir halten Wort: In Netphen bauen wir eigenwirtschaftlich Glasfaser für 2.380 Haushalte und Gewerbe.“

In der Kernstadt Netphen sowie in Eschenbach, Afholderbach, Oelgershausen, Herzhausen und Frohnhausen können Anwohner bereits Glasfasertarife der Telekom buchen. Wer jetzt einen Tarif bucht, erhält den Hausanschluss kostenfrei. Wer wartet, muss laut Telekom später mit Anschlussgebühren von rund 1.000 Euro rechnen. Ob Glasfaser an der eigenen Adresse bereits verfügbar ist, lässt sich unter www.telekom.de/glasfaser prüfen.

von links nach rechts: Volker Gürer (Telekom Gebietsmanager), Marco Müller (Bürgermeister Stadt Netphen), Emre Yomralioglu (Telekom Gebietsmanager), Christian Lück (Telekom Projektleiter), Christian Schulte (Lehnen Bauunternehmen), Bekim Kastrati (Kastrati Bauunternehmen), Torsten Häuser (Fachbereichsleiter Liegenschaftsmanagement Stadt Netphen)