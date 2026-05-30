Von Wald und Wiesen umgeben: Meiswinkel ist der neue Stadtteil im Fokus von „Unser Siegen“

(wS/si) Siegen – Meiswinkel 30.05.2026 | Das Zeitzeugenportal „Unser Siegen“ des Siegerlandmuseums hat einen neuen Videobeitrag veröffentlicht – diesmal über Meiswinkel, den nördlichsten und höchstgelegenen Stadtteil Siegens. Das Video ist ab sofort unter https://unser-siegen.com/meiswinkel abrufbar.
Meiswinkel liegt idyllisch inmitten der hügeligen Siegerländer Landschaft und hat unter Wanderern einen klangvollen Spitznamen: das „Allgäu des Siegerlands“. Der kleine, lebendige Ort ist stündlich per Bus mit der Siegener Innenstadt verbunden. Zum heutigen Ortsbild gehört inzwischen auch eine neu errichtete Hochspannungsleitung.
Besonders ins Auge fällt das rege Vereinsleben in Meiswinkel: Schützenverein, Fußballverein und der Glockenhäuschen e.V. prägen das Dorfleben mit hohem ehrenamtlichem Engagement. Durch sportliche Erfolge, soziales Engagement und beliebte Veranstaltungen genießen diese Vereine einen Ruf, der weit über den Stadtteil hinausreicht.
„Unser Siegen vor Ort“ ist eine Spezialreihe des Zeitzeugenportals, die seit dem Stadtjubiläum 2024 nach und nach jeden einzelnen Siegener Stadtteil vorstellt. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen dabei persönlich von ihrem Leben, ihrem Alltag, besonderen Momenten und prägenden Erlebnissen – als Videos oder Texte, für alle zugänglich unter unser-siegen.com. Das Projekt wird vom Förderverein des Siegerlandmuseums unterstützt.
Wer selbst eine Geschichte zu erzählen hat, kann sich unter post@unser-siegen.de melden.
Fotos: Dirk HartmannWerbepartner der Region – Anzeige
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