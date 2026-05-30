Neue Wanderkarten für Wittgenstein: Bad Berleburg und Bad Laasphe aktualisieren ihr Kartenmaterial

(wS/bl) Wittgenstein 30.05.2026 | Wanderfreunde in der Region können sich über neues Kartenmaterial freuen: Die Touristiker aus Bad Berleburg und Bad Laasphe haben ihre Wanderkarten umfassend überarbeitet. Ab sofort stehen Gästen und Einheimischen aktualisierte Informationen zum Wegenetz der Region zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Neuauflage stand die vollständige Aktualisierung der Daten. Wegeführungen, Beschilderungen und wichtige Informationen entlang der Strecken wurden überprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Neben den Wegdaten sind auf den neuen Karten auch Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten und Ausflugszielen entlang der Strecken verzeichnet.

„Wer draußen unterwegs ist, möchte sich zuverlässig orientieren und gleichzeitig Inspiration für neue Touren bekommen. Genau das bietet die neue Wanderkarte“, betonen Bettina Born von der BLB-Tourismus GmbH und Signe Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH. Trotz zunehmender Nutzung digitaler Angebote bestehe nach wie vor Interesse an gedrucktem Kartenmaterial. „Wanderer schätzen die Übersichtlichkeit und einfache Handhabung klassischer Wanderkarten“, so die Touristikerinnen.

Der Aufwand hinter der Neuauflage war beträchtlich: „Die Überarbeitung war deutlich aufwendiger, als es auf den ersten Blick erscheint“, erklärt Bettina Born gemeinsam mit Volker Walther von der TKS Bad Laasphe GmbH. Hinter jeder Karte stecke viel Detailarbeit – von der Abstimmung der Wegedaten bis hin zur grafischen Gestaltung.

Die Karten sind im Maßstab 1:25.000 erschienen und geben einen Überblick über das gesamte Wegenetz rund um Bad Berleburg (mit Nordteil Erndtebrück) und Bad Laasphe (mit Südteil Erndtebrück). Die Wanderkarte Wittgenstein ist als zweiteiliges Komplettpaket oder einzeln erhältlich:

Wanderkarte Bad Berleburg: 7,00 Euro Wanderkarte Bad Laasphe: 4,50 Euro Wanderkarte Wittgenstein (zweiteilig): 10,00 Euro

Die Karten sind im örtlichen Buchhandel sowie in den Tourist-Informationen erhältlich.

Die Wanderkarten der Region wurden aktualisiert und inhaltlich überarbeitet: Volker Walther und Signe Friedreich (TKS Bad Laasphe GmbH) sowie Bettina Born (BLB-Tourismus GmbH) präsentieren das neue Kartenmaterial mit aktuellen Wegedaten und ergänzenden Tipps.

Foto: Petra Markus / TKS Bad Laasphe GmbH