Baustellen in Siegen: Das sind die Verkehrsbehinderungen in der 23. Kalenderwoche 2026

(wS/si) Siegen 30.05.2026 | Die Straßenverkehrsbehörde der Universitätsstadt Siegen hat die Wochenmeldung für die 23. Kalenderwoche 2026 veröffentlicht. In mehreren Stadtteilen kommt es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Im Überblick:

Siegen-Gosenbach – Oberschelder Straße Auf Höhe der Hausnummer 32 besteht eine halbseitige Fahrbahnsperrung über rund 30 Meter. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Stützmauer. Die Maßnahme läuft seit dem 31.03.2021, ein Bauende ist nicht bekannt.

Siegen-Seelbach – Freudenberger Straße Im Bereich des Seelbacher Weihers (nach Hausnummer 671) kommt es zu einer Fahrspureinengung. Hintergrund ist der Neubau einer Zufahrt. Die Maßnahme läuft seit dem 04.09.2023, ein Bauende steht noch nicht fest.

Siegen-Achenbach – Talbrücke Achenbach Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, eine Fahrspur bleibt befahrbar. Die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau NRW läuft seit dem 03.07.2024 und dauert voraussichtlich bis 2027.

Siegen-Trupbach – Walzenweg Wegen Arbeiten an einer Wasserleitung ist der Walzenweg auf Höhe der Firma Leonhard Breitenbach GmbH vollgesperrt. Die Maßnahme der Siegener Versorgungsbetriebe begann am 09.03.2026 und dauert voraussichtlich bis Juni 2026.

Siegen – Gießereistraße Im ersten Bauabschnitt der Kanal- und Sanierungsmaßnahme ist die Gießereistraße zwischen Hausnummer 16 und dem Ernstweg vollgesperrt. Auch der Einmündungsbereich Gießereistraße/Ernstweg ist gesperrt, bleibt jedoch für Fußgänger passierbar. Baubeginn war der 04.05.2026, das Ende des ersten Bauabschnitts ist für Mitte Juni 2026 geplant.

Siegen-Breitenbach – Netphener Straße Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen erweitert einen Mischwasserkanal in der Netphener Straße. Vollsperrung ab Hausnummer 20 bis Am Steinwald. Baubeginn: 04.05.2026, geplantes Bauende: 17.06.2026.

Siegen-Eiserfeld / -Eisern – Freiengründer Straße / Rensbachstraße Die Sanierung der Freiengründer Straße wird seit dem 13.04.2026 unter Vollsperrung fortgeführt. Eine Umleitung ist über Neunkirchen, Wilden, Wilnsdorf, Rinsdorf, Eisern und Eiserfeld eingerichtet. Die Rensbachstraße in Siegen-Eisern ist zwischen der Zufahrt zum Sportplatz und der Einmündung Freiengründer Straße/Rensbachstraße nur noch in Richtung Eisern befahrbar. Der untere Teil der Rensbachstraße (zwischen Sportplatz und Eiserntalstraße) ist weiterhin regulär befahrbar. Die Vollsperrung der Rensbachstraße zwischen Waldhaus Schränke und Sportplatz Eisern war für den Zeitraum 11.05.2026 bis 01.06.2026 angekündigt. Bauende der Gesamtmaßnahme: 26.06.2026.

Siegen-Kaan-Marienborn – Hauptstraße / Brüderweg Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Brüderweg finden vom 08. bis 19.06.2026 Straßensanierungsarbeiten statt. Der Kreuzungsbereich wird halbseitig gesperrt, eine temporäre Ampelanlage wird eingesetzt.

Siegen-Weidenau – Hagedornweg Die Siegener Versorgungsbetriebe führen ab dem 01.06.2026 Arbeiten an der Wasserleitung durch. Der Hagedornweg ist abschnittsweise vollgesperrt (ab Hausnummer 1). Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Januar 2027.

Siegen-Weidenau – Güterweg Vom 26.05.2026 bis voraussichtlich 20.06.2026 ist der Güterweg zwischen Hausnummer 6 und der Grillhütte am Tiergarten zeitweise vollgesperrt. Grund sind umfassende Straßensanierungsarbeiten.

Siegen-Niederschelden – Bogenstraße Wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen ist die Bogenstraße auf Höhe Hausnummer 5 vom 08. bis voraussichtlich 15.06.2026 vollgesperrt.

Siegen-Kaan-Marienborn – Hauptstraße (Eisenbahnviadukt) Wegen Brückeninstandsetzungsarbeiten ist die Hauptstraße zwischen den Hausnummern 20 und 29 (Höhe Irle Brauerei) vom 22. bis 26.06.2026 jeweils nachts von 21:00 bis 5:00 Uhr vollgesperrt. Eine Umleitung über den Brüderweg bzw. Kichtaler Weg wird eingerichtet. Fußgänger können die Arbeitsstelle jederzeit passieren.

Symbolfoto