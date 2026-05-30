Freibad Freudenberg startet Frühschwimmen – dienstags und freitags ab 7 Uhr

(wS/fr) Freudenberg 30.05.2026 | Das Warmwasserfreibad in der Gambach erweitert ab Juni sein Angebot: Ab Dienstag, dem 2. Juni 2026, können Besucherinnen und Besucher jeweils dienstags und freitags bereits ab 7 Uhr morgens ihre Bahnen ziehen – noch vor dem regulären Tagesbetrieb.

„Mit dem zusätzlichen Angebot bieten wir insbesondere Berufstätigen, Frühaufstehenden sowie sportlich aktiven Bürgerinnen und Bürgern attraktive Schwimmzeiten vor dem regulären Tagesbetrieb an“, erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Das Freibad Freudenberg verfügt neben dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich unter anderem über ein Kinderbecken, Sprungmöglichkeiten sowie eine familienfreundliche und barrierearme Gestaltung. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen sind auf der Internetseite der Stadt Freudenberg abrufbar.

Warmwasserfreibad Freudenberg in der Gambach – ab Juni mit Frühschwimmen dienstags und freitags ab 7 Uhr. Foto: Stadt Freudenberg