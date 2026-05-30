„Der Glaube tanzt Tango“ – Besonderer Gottesdienst am 7. Juni in der Martinikirche Siegen

(wS/red) Siegen 30.05.2026 | Am Sonntag, 7. Juni 2026, lädt der Bach-Chor Siegen um 18 Uhr zu einem ungewöhnlichen Gottesdienst in die Martinikirche ein. Unter dem Titel „Der Glaube tanzt Tango“ verbindet die Veranstaltung geistliche Impulse mit der emotionalen Kraft des argentinischen Tangos.

Zu Gast ist das Ensemble „Casa Tango“ mit Julie Georgis (Gesang), Walter Siefert (Akkordeon), Reinhard Wesely (Kontrabass) und Jutta Davila-Thoma (Klavier). Das Ensemble widmet sich seit fast 20 Jahren dem argentinischen Tango und orientiert sich dabei sowohl an Originalaufnahmen der sogenannten „goldenen Ära“ – darunter Werke von Fresedo, Troilo, d’Arienzo, Di Sarli, Rodriguez und Pugliese – als auch an Kompositionen von Astor Piazzolla. Ergänzt wird das musikalische Programm durch das professionelle Tanzpaar Lucia Nuss aus Konstanz und Julio Gordillo aus Frankfurt. Durch den Gottesdienst führt Studierendenpfarrer Ralph van Doorn mit Liturgie und Predigt.

Den thematischen Rahmen bildet die Geschichte des Tangos selbst: Entstanden zwischen 1880 und 1930 in Argentinien, wurzelt der Tanz in einem Schmelztiegel aus Elend, Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht. Millionen Einwanderer fanden in ihm Ausdruck für Schmerz und Lebenswillen zugleich. Genau in dieser gelebten Erdung sieht der Bach-Chor Siegen eine spirituelle Dimension, die an diesem Abend musikalisch und liturgisch erfahrbar werden soll.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, selbst zu tanzen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Informationen unter bachchor.de.