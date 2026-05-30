Glück im Dreierpack: Siegens erste Drillinge des Jahres kamen als Frühchen – und sind wohlauf

(wS/dia) Siegen 30.05.2026 | Nur ein paar Tage alt – aber schon kleine Stars: Ilkin, Ilay und Inci sind die ersten Drillinge des Jahres, die im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickt haben. Ihre Namen bedeuten auf Deutsch die Führende, der Mondschein und die Perle – und schöner hätte man das Trio kaum benennen können.

Der erste Fototermin der drei kleinen Neuzugänge fand im Perinatalzentrum (PNZ) Level 1 statt, das die DRK-Kinderklinik gemeinsam mit dem „Stilling“-Team in direkter Nachbarschaft der Kreißsäle betreibt. Dort werden Ilkin, Ilay und Inci derzeit versorgt, denn sie kamen als Frühchen zur Welt. „Aber sie sind wohlauf – und wir alle freuen uns mit der Familie über das dreifache Glück“, sagt Chefärztin Dr. Flutura Dede.

Mama Gölkem Er: „Da macht man sich viele Sorgen“

Mehrlingsschwangerschaften sind keine Kleinigkeit – das weiß Mama Gölkem Er aus eigener Erfahrung. „Von Anfang an war klar, dass es drei Kinder werden. Da macht man sich viele Sorgen, zum Glück sind nun alle wohlauf“, erzählt die Siegenerin. Während der gesamten Schwangerschaft wurde sie vom Team am „Stilling“ begleitet, federführend vom Leitenden Oberarzt Dr. Tim Lukas Hassel. Auch in den kommenden Wochen, in denen die drei Kinder am Rosterberg versorgt werden, stehen die „Stilling“-Mannschaft und das PNZ-Team der glücklichen Familie zur Seite.

Über die Geburt der Drillinge freut sich Mama Gölkem Er gemeinsam mit Geburtshilfe-Chefärztin Dr. Flutura Dede (links), PNZ-Oberärztin Dr. Mechthild Hubert (rechts), den Kinderkrankenpflegerinnen Anna Bender (2. von links) und Kathrin Pietschmann sowie „Stilling“-Oberarzt Dr. Tim Lukas Hassel. | Foto: Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Zehn Drillings-Geburten in fünf Jahren

Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling hat sich auf Mehrlingsgeburten spezialisiert. Mehr als 80 Zwillingspaare erblicken hier jährlich das Licht der Welt. Drillinge sind naturgemäß seltener – aber keine Unbekannten: In den zurückliegenden fünf Jahren wurde dieses besondere Ereignis am „Stilling“ bereits zehn Mal gefeiert.