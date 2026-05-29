„Siegtal pur“ feiert 30. Jubiläum: Am 5. Juli gehört das Tal wieder den Radfahrern

(wS/ak) Altenkirchen / Kreis Siegen-Wittgenstein 29.05.226 | Am Sonntag, 5. Juli 2026, findet die Veranstaltung „Siegtal pur“ zum 30. Mal statt. Auf rund 110 Kilometern von Siegburg über Betzdorf und Siegen bis Netphen werden die Hauptverkehrsstraßen entlang der Sieg für den Autoverkehr gesperrt – Radfahrer und Inline-Skater übernehmen das Tal.

Was vor drei Jahrzehnten im Rhein-Sieg-Kreis mit einer einfachen Idee begann – an einem Sommersonntag 50 Kilometer Straße zwischen Siegburg und Windeck-Schladern autofrei zu machen – ist längst zu einem grenzüberschreitenden touristischen Markenzeichen geworden. Heute verbindet „Siegtal pur“ zwei Bundesländer und drei Landkreise.

Landrat Andreas Müller (Siegen-Wittgenstein) betonte die verbindende Wirkung der Veranstaltung: „Das Siegtal verbindet die Menschen in zwei Bundesländern und drei Kreisen – zwischen dem Rothaarkamm und dem Rhein. Gemeinsam möchten wir den Flusslauf mit seinen abwechslungsreichen Landschaften für alle erlebbar machen: autofrei, ohne Abgase und Motorenlärm.“

Dass die Veranstaltung 2026 ohne Einschränkungen stattfinden kann, hängt auch mit der rechtzeitigen Fertigstellung der Großbaustelle in Niederschelderhütte zusammen. Durch eine Vollsperrung konnte die Bauzeit auf ein Jahr verkürzt werden. Landrat Dr. Peter Enders (Altenkirchen) dankte ausdrücklich den Anwohnern und Pendlern für ihr Verständnis sowie dem Landesbetrieb Mobilität und der Baufirma für das zügige Arbeiten. Sanierungsarbeiten auf der B 62 in Mudersbach im Anschluss an die Veranstaltung beeinträchtigen die Route an diesem Tag nicht.

Neben dem bewährten Programm gibt es in diesem Jahr auch neue Highlights: In Wissen wird um 10.30 Uhr an der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ erstmals ein Fahrrad-Gottesdienst mit Fahrradsegnung stattfinden. Mehrere Sonderzüge ermöglichen es zudem, Start- und Zielpunkt flexibel zu wählen.

Getragen wird die Veranstaltung wie immer vom ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Vereine. Landrat Sebastian Schuster (Rhein-Sieg-Kreis) hob hervor: „Die Veranstaltung lebt vor allem durch das ehrenamtliche Engagement der Vereine“ – ergänzt durch den Einsatz von Kommunen, Bauhöfen, Ordnungsämtern, Rettungskräften und der Polizei.

BZ: „Siegtal pur“ ist und bleibt vor allem großes Familienevent, Jung und Alt genießen an diesem Tag das stressfreie Radfahren auf den Hauptverkehrsachsen.

Archivfoto: Kreisverwaltung Altenkirchen / Thorsten Stahl