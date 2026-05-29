Hospiz, AWO und Malteser profitieren: Wittgensteiner Wandertag am 30. Mai in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 29.05.2026 | Wandern für den guten Zweck: Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein veranstaltet am Samstag, 30. Mai 2026, den „Wittgensteiner Wandertag“ – dieses Jahr erstmals gemeinsam mit dem 5. Wittgensteiner Drei Städte Marsch. Start ist um 10 Uhr am Kriegerplatz in Bad Berleburg. Die Veranstaltung ist für alle offen, eine besondere Voraussetzung gibt es nicht.
Der Erlös der Veranstaltung kommt drei gemeinnützigen Einrichtungen aus der Region zugute: dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, der AWO-Werkstatt für behinderte Menschen in Schameder sowie dem Herzenswunschkrankenwagen der Malteser in Bad Laasphe.
Die Schirmherrschaft haben Oberst Dobrindt, Kommandeur des Einsatzführungsbereichs 2, sowie Volker Sonneborn, Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg, übernommen.
Neben dem Wandern und Marschieren ist laut Ankündigung ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant: Erbseneintopf aus der Feldküche, Speisen vom Grill, kühle Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Hüpfburgen und eine Torwand für die jüngeren Teilnehmer.
Reservisten sammeln Kilometer für den guten Zweck: Wandertag und Drei-Städte-Marsch in Bad Berleburg
Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein und ihr Förderverein laden am Samstag, 30. Mai 2026, zum „Wittgensteiner Wandertag“ ein – kombiniert mit dem 5. Wittgensteiner Drei Städte Marsch. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Kriegerplatz in Bad Berleburg.
Teilnehmen kann jeder.
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