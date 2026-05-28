Auffahrunfall in Kreuztal-Littfeld: Frau verletzt, Transporter muss abgeschleppt werden

(wS/red) Kreuztal 28.05.2026 | Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Donnerstagnachmittag auf der Hagener Straße in Littfeld. Gegen 16:44 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle gerufen.

Transporter übersieht bremsendes Auto

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 57-jährige Autofahrerin auf der Hagener Straße von Littfeld in Richtung Krombach unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Grubenstraße musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und anhalten.

Ein nachfolgender 55-jähriger Transporterfahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des stehenden Pkw.

Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 57-jährige Autofahrerin Verletzungen. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der 55-jährige Transporterfahrer blieb unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr Kreuztal sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Transporter wurde so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Das Fahrzeug der Frau blieb fahrbereit.

Einspurige Sperrung

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Hagener Straße im Bereich der Unfallstelle einspurig gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr wechselseitig, was zu leichten Verzögerungen im Berufsverkehr führte.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de