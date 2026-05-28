Green Hell Festival 2026: Drei Tage Open-Air in Freudenberg-Lindenberg – Eintritt am Donnerstag frei

(wS/red) Freudenberg – Lindenberg 28.05.2026 | Vom 25. bis 27. Juni 2026 findet auf dem Waldsportplatz Lindenberg zum vierten Mal das Green Hell Festival statt. Das dreitägige Open-Air-Event widmet sich Punk, Bluesrock und Metal und wird vom gemeinnützigen Verein zur Förderung der Bühnen- und Musikkultur Kulmerrich e. V. vollständig ehrenamtlich organisiert.

Foto: Tobias Langenbach

Kostenfreier Auftakt am Donnerstag

Der Festivaldonnerstag ist für Besucher kostenlos. Ab 18:00 Uhr eröffnet die Brucher Blues Band das Programm, danach folgen Bastardo sowie Krissy Matthews feat. Vanja Sky als Headliner des Abends. Der Schwerpunkt liegt an diesem Tag auf Bluesrock – ein Einstieg, der auch jenseits der Metal- und Punk-Szene interessant sein dürfte.

Freitag und Samstag mit umfangreichem Programm

Am Freitag, 26. Juni, beginnt das Bühnenprogramm um 15:30 Uhr, am Samstag, 27. Juni, bereits um 13:00 Uhr. Auf der Bühne stehen unter anderem die britische Death-Metal-Legende Benediction als Samstags-Headliner sowie die niederländische Hardcore-Institution Born From Pain. Aus der Region ist Mortal Hatred aus Kreuztal dabei. Das vollständige Line-up umfasst rund 20 Bands aus verschiedenen Subgenres – von Thrash und Hardcore über Stoner und Postrock bis hin zu Nu Metal.

Kulinarik und Rahmenprogramm

Neben dem Musikprogramm gibt es ein breites gastronomisches Angebot: Pommes, Currywurst, Gyros, Pizza, vegane Alternativen, Eis und Churros. Auch die Vereinsjugend ist mit einem eigenen Waffelstand vertreten.

Rund 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stemmen die gesamte Organisation und Logistik des Festivals.

Weitere Informationen sowie Tickets gibt es unter greenhellfestival.de.