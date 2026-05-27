Blaulicht, Enten und Feuertonnen: Feuerwehr Netphen lädt zum Familientag am 13. Juni

(wS/mr) Netphen 27.05.2026 | Florians-Waffeln, Fassbier und Feuerwehr: Netphens heißester Samstag im Juni

Sie rücken aus, wenn andere Hilfe brauchen — bei Feuer, Unfall und jeder Art von Not, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Am Samstag, 13. Juni 2026, dreht die Freiwillige Feuerwehr Netphen den Spieß einmal um: Ab 12:00 Uhr öffnet die Einheit Netphen am Feuerwehrgerätehaus am St. Petersplatz 17 ihre Tore und lädt die gesamte Bevölkerung herzlich zum traditionellen Tag der Feuerwehr ein.

Fahrzeuge, Vorführungen und Florians-Waffeln

Das Programm hat für Jung und Alt einiges zu bieten. Neben einer Fahrzeugausstellung, bei der die Einsatztechnik aus nächster Nähe bestaunt werden kann, sorgen Live-Vorführungen für feuerwehrtechnische Einblicke, die man so schnell nicht vergisst. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, und für den Hunger zwischendurch wird am Grill angeheizt. Dazu gibt es kalte Getränke, Kaffee — und natürlich die legendären „Florians-Waffeln vom Holzofen“, die bei der Feuerwehr Netphen längst Kultstatus genießen. Der Musikzug der Feuerwehr Netphen sorgt für den passenden Klangteppich.

Entenrennen auf der Sieg — und die Kinder- und Jugendfeuerwehr profitiert

Ein besonderes Highlight ist das Feuerwehr-Entenrennen auf der benachbarten Sieg — eine Tradition, die der Feuerwehr Netphen von einem Netphener Gesangverein überliefert wurde und seit 2025 zum festen Bestandteil des Tages der Feuerwehr gehört. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg: Zahlreiche große und kleine Besucherinnen und Besucher feuerten ihre Enten an, und am Ende konnten 800 Euro Erlös an die Kinder- und Jugendfeuerwehr übergeben werden — ein echtes Zeichen kameradschaftlicher Nachwuchsförderung.

Feuertonnen-Abend ab 20:00 Uhr

Wer den Abend noch nicht loslassen möchte, ist ab 20:00 Uhr herzlich willkommen zu bleiben: Mit dem Feuertonnen-Abend klingt der Tag stimmungsvoll aus — Musik, gemütliche Feuer und eine Lichtinstallation rund ums Gerätehaus sorgen für eine Atmosphäre, die den Geist der Kameradschaft spürbar macht.

Auf einen Blick

Eintritt: Keine Angabe in der Einladung — einfach vorbeikommen

Was: Tag der Feuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

Wann: Samstag, 13. Juni 2026, ab 12:00 Uhr

Wo: Feuerwehrgerätehaus Netphen, St. Petersplatz 17, 57250 Netphen

Programm: Fahrzeugausstellung, Live-Vorführungen, Entenrennen auf der Sieg, Hüpfburg, Grill, Florians-Waffeln, Musikzug

Abends: Feuertonnen-Abend mit Musik und Lichtinstallation ab 20:00 Uhr