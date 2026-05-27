Glasfaser in Mausbach: Westconnect und Stadt Freudenberg nehmen neues Netz in Betrieb

(wS/wc) Freudenberg 27.05.2026 | Der Glasfaserausbau im Freudenberger Ortsteil Mausbach ist abgeschlossen. Am 26. Mai 2026 haben Westconnect und die Stadt Freudenberg das neue Netz offiziell in Betrieb genommen. Bürgermeisterin Nicole Reschke, Viktoria Höfer von der städtischen Wirtschaftsförderung, Westconnect-Regionalmanager Heiko Grebe sowie Achim Loos, Kommunalmanager bei Westenergie, gaben gemeinsam den Startschuss für das leistungsstarke Glasfaser-Internet im Ort.

Mausbach ist damit der vierte Ortsteil in Freudenberg, in dem der Glasfaserausbau erfolgreich fertiggestellt wurde. Über 60 Haushalte und Betriebe sind an das rund zwei Kilometer lange Netz angeschlossen und können nach Schaltung ihres Hausanschlusses mit Übertragungsraten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde ins Internet gehen. Die Verlegung der Glasfaserkabel hatte der Verteilnetzbetreiber Westnetz im Auftrag von Westconnect übernommen. Anwohnende werden über das genaue Datum ihrer individuellen Schaltung schriftlich informiert.

„Genauso wichtig wie eine stabile Stromversorgung“

Bürgermeisterin Nicole Reschke betonte die strategische Bedeutung des Ausbaus: Glasfaser sei in Freudenberg weit mehr als schnelles Internet — eine zukunftssichere Glasfaserverbindung sei heute ebenso wichtig wie eine stabile Stromversorgung oder eine gute Verkehrsanbindung. Westconnect-Regionalmanager Heiko Grebe ergänzte, dass die Datenübertragung in Mausbach nun in Lichtgeschwindigkeit erfolge, und dankte den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Vertrauen und ihr Interesse an Glasfaseranschlüssen.

Noch bis zu 400 Euro sparen

Haushalte und Betriebe, die bereits einen Glasfasertarif von E.ON oder einem Partnerunternehmen gebucht haben, können sofort nach Schaltung loslegen. Wer noch keinen Tarif gebucht hat, aber bereits über einen Glasfaseranschluss verfügt, kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800-3309955 oder unter eon-highspeed.com/jetzt-surfen informieren. Kurzentschlossene sparen dabei letztmalig rund 400 Euro, die bei späterer Buchung für die Anschlussaktivierung anfallen würden.

Wer noch keinen Glasfaseranschluss hat, kann einen nachträglichen Anschluss über glasfaserhausanschlussportal.westconnect.de beantragen und dort auch die Konditionen prüfen.

Weiterer Ausbau in Freudenberg läuft

Der Glasfaserausbau in Freudenberg geht weiter. Im Ortsteil Niederheuslingen sollen die Tiefbau- und Montagearbeiten voraussichtlich im Juni 2026 abgeschlossen sein. In Oberheuslingen laufen die Tiefbauarbeiten seit rund drei Wochen und sollen je nach Witterung bis Q2 2027 fertiggestellt werden. Danach folgen die Ortsteile Bühl (voraussichtlich ab Q2 2027) und Oberholzklau (im Laufe des Jahres 2027). In diesen vier Ortsteilen haben Anwohnende aktuell noch die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern — unter 0800-3309955 oder unter eon-highspeed.com/freudenberg.



Gemeinsamer Startschuss für das Glasfasernetz in Freudenberg-Mausbach (v. l.): Achim Loos (Kommunalmanager Westenergie), Heiko Grebe (Regionalmanager Westconnect), Bürgermeisterin Nicole Reschke und Viktoria Höfer (Wirtschaftsförderung Freudenberg). Foto: Westconnect