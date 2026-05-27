65 Jahre HuV Alchen: Jubiläumswanderung durch die Natur rund um Alchen

(wS/huv) Freudenberg 27.05.2026 | Der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen e.V. feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen — und lädt dazu am Donnerstag, 4. Juni 2026, alle Interessierten zu einer Jubiläumswanderung ein. Los geht es um 11:00 Uhr am Öalcher Backes. Die Strecke ist rund fünf bis sechs Kilometer lang und für Jung und Alt geeignet.

Unter fachkundiger Leitung führt die Route durch die Natur rund um Alchen. Nach etwa der halben Strecke wird ein gemütlicher Zwischenstopp an der Grillhütte eingelegt, wo sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kühlen Getränken stärken können, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht.

Pizza aus dem Schanzenofen und kühles Fassbier

Der Abschluss der Jubiläumswanderung hat es in sich: Am Vereinshaus wartet frische Pizza aus dem Schanzenofen, dazu Gegrilltes und kühles Fassbier — eine gemütliche Runde, um gemeinsam auf 65 Jahre Vereinsgeschichte anzustoßen.

Wer nicht wandern kann oder möchte, ist herzlich eingeladen, um 14:30 Uhr direkt zum Backes dazuzustoßen und das Beisammensein zu genießen.

Um die Planung zu erleichtern, bittet der HuV um eine kurze Anmeldung per E-Mail unter Event@HuV-Alchen.de.

Auf einen Blick

Anmeldung: Event@HuV-Alchen.de

Was: Jubiläumswanderung zum 65-jährigen Bestehen des HuV Alchen

Wann: Donnerstag, 4. Juni 2026, Start um 11:00 Uhr

Treffpunkt: Öalcher Backes

Streckenlänge: ca. 5–6 km, für Jung und Alt geeignet

Später dazukommen: Ab 14:30 Uhr direkt am Backes möglich