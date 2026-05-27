FREIE WÄHLER Siegen-Wittgenstein wählen neuen Kreisvorstand – Versammlung in Netphen

(wS/vw) Netphen 27.05.2026 | Der Kreisverband Siegen-Wittgenstein der FREIEN WÄHLER kommt am Dienstag, 10. Juni 2026, zur Mitgliederversammlung zusammen. Eingeladen sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Beginn ist um 18:30 Uhr im Sportheim Eckmannshausen, Am Waldhang, in 57250 Netphen.

Zentraler Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines neuen Kreisvorstands. Eigentlich wäre eine turnusmäßige Vorstandswahl erst im kommenden Jahr fällig gewesen — doch die bisherigen Vorstandsmitglieder haben sich entschieden, ihre Ämter vorzeitig geschlossen zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist die erfreuliche Entwicklung des Kreisverbandes: Aus ursprünglich sieben Mitgliedern ist eine deutlich gewachsene Mitgliederbasis geworden. Mit der Neuaufstellung soll die veränderte Struktur des Verbandes besser abgebildet und Vertreterinnen und Vertreter aus den kommunalen Fraktionen künftig stärker in die Vorstandsarbeit eingebunden werden.

Grimm zum Landesvorsitzenden gewählt

Ein weiterer Anlass für die vorgezogene Neuwahl ist die Wahl des bisherigen Kreisvorsitzenden Benjamin Grimm zum Landesvorsitzenden der FREIEN WÄHLER Nordrhein-Westfalen. Mit seinem Wechsel auf die Landesebene wird auch auf Kreisebene eine Neuausrichtung notwendig, die der Verband nun aktiv und auf einer breiten Basis gestalten will.

Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2027

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet ab 20:00 Uhr die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2027 statt. Dabei werden die Kandidatinnen und Kandidaten der FREIEN WÄHLER für die beiden Landtagswahlkreise im Kreis Siegen-Wittgenstein nominiert.

Auf einen Blick

Pressekontakt: Benjamin Grimm, Landesvorsitzender FREIE WÄHLER NRW / Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Was: Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl und Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2027

Wann: Dienstag, 10. Juni 2026, ab 18:30 Uhr (Aufstellungsversammlung ab 20:00 Uhr)

Wo: Sportheim Eckmannshausen, Am Waldhang, 57250 Netphen

Benjamin Grimm – Freie Wähler