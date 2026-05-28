Gewaltsamer Raubüberfall am Kölner Tor: 33-Jähriger festgenommen

(wS/red) Siegen 28.05.2026 | In der Nacht von Dienstag (26.05.2026) auf Mittwoch (27.05.2026) hat sich in der Siegener Innenstadt ein Raubdelikt ereignet. In der Straße Kölner Tor wurde ein Mann attackiert und ausgeraubt. Dank genauer Zeugenangaben konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter wenig später festnehmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Anonymer Hinweis an die wirSiegen-Redaktion

Unsere wirSiegen.de-Redaktion erreichte am gestrigen Tag ein anonymer Hinweis, dass es in dieser Nacht zu dem Delikt kam. Der Wortlaut lautete:

„gegen 3 Uhr, ist am Kölner Tor in Siegen ein Mann überfallen und schwer verletzt worden. Er wurde hinterrücks niedergeschlagen, war blutüberströmt und wurde im Anschluss ausgeraubt“

Pressestelle der Polizei bestätigt den Einsatz

Nach heutiger Rücksprache (28.05.2026) mit der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wurde uns der Einsatz bestätigt. Zum Ablauf sind folgende Fakten bekannt:

Tatzeit: Gegen 02:50 Uhr.

Gegen 02:50 Uhr. Tatort: In der Straße Kölner Tor.

In der Straße Kölner Tor. Der Hergang: Ein 33-jähriger Mann schlug einem anderen 33-jährigen Mann einen Gegenstand auf den Kopf und nahm ihm anschließend Gegenstände weg.

Schnelle Festnahme und Haftbefehl

Dass der mutmaßliche Täter gefasst werden konnte, liegt an den Zeugen vor Ort. Diese konnten genaue Angaben machen, sodass der Tatverdächtige wenig später durch Kräfte der Polizei festgenommen werden konnte. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, der auch bereits vollstreckt wurde.

Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Symbolfoto: Thorben Wengert /pixelio.de