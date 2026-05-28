Häusliche Gewalt löst Großeinsatz aus – zwei Clans liefern sich Straßenschlacht in Lünen: zehn Festnahmen, neun Verletzte

(wS/ots) Dortmund 28.05.2026 | Eine Auseinandersetzung zweier Familien sorgte am Mittwochnachmittag (27. Mai) für einen mehrstündigen Einsatz der Polizei in Lünen-Alstedde. Polizisten nahmen mehrere Personen fest.

Gegen 16 Uhr wählten Zeugen den Notruf der Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Alstedder Straße. Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten eine aufgeheizte Stimmung und mehrere aggressive Personen fest. Zehn Personen nahmen sie fest und brachten diese ins Polizeigewahrsam.

Vorangegangen war der Auseinandersetzung ein Fall von häuslicher Gewalt, bei dem ein 35-jähriger Mann seine 33-jährige Ehefrau geschlagen hatte. Die Frau verständigte daraufhin ihre Familienmitglieder in Essen. Diese begaben sich nach Lünen, um den 35-Jährigen zur Rede zu stellen. Im Verlauf des Streits kamen auch Familienangehörige des Ehemannes hinzu und beteiligten sich an der Auseinandersetzung. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen unter anderem ein Teleskopschlagstock, Gürtel und Holzstöcke eingesetzt wurden. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Durch die Körperverletzungen wurden sieben der beteiligten Familienangehörigen und durch Widerstandshandlungen zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Neben den zehn Ingewahrsamnahmen führten die Polizisten mehrere Gefährderansprachen durch, erteilten insgesamt 17 Platzverweise und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. Zur Bewältigung des Einsatzes war die Polizei Dortmund mit starken Kräften in Lünen präsent. Diese waren teilweise bis nach 20 Uhr gebunden.

Polizeipräsidium Dortmund