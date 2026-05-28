In Geisweid: Freibad-Öffnungszeiten ändern sich vorübergehend

(wS/si) Siegen 28.05.2026 | Ab kommendem Montag, 1. Juni 2026, bis einschließlich Sonntag, 12. Juli 2026, müssen im Warmwasserfreibad Geisweid vorübergehend die Öffnungszeiten angepasst werden. Grund dafür sind personelle Engpässe.

Montags, mittwochs und freitags startet das Freibad eine Stunde später, also um 10.00 Uhr, den Betrieb. Die Öffnungszeiten dienstags und donnerstags werden auf 8.00 bis 18.00 Uhr angepasst. Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen kann zu den gewohnten Zeiten geschwommen werden. Alle Öffnungszeiten im Überblick finden Badegäste auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/schwimmbaeder.