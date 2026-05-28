Esther-Bejarano-Gesamtschule gestaltet Requisiten für „Nimmerland – die Suche nach Peter Pan“

(wS/eb) Freudenberg 28.05.2026 | Bereits zum dritten Mal haben Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Esther-Bejarano-Gesamtschule ihre Zusammenarbeit mit der Freilichtbühne Freudenberg fortgesetzt. Mit Kreativität, Teamgeist und viel Fantasie gestalteten sie Requisiten für das neue Stück „Nimmerland – Die Suche nach Peter Pan“, das in der kommenden Saison aufgeführt wird.

In dem Stück dreht sich alles um Peter Pan und die verlorenen Kinder. Passend dazu entstanden im Kunstunterricht zahlreiche liebevoll gestaltete Requisiten für das Baumhaus und das Lager der verlorenen Kinder. So wurden unter anderem Schatzkarten gemalt, Speere und Steinschleudern gebastelt sowie ein Wegweiser erstellt. Außerdem modellierten die Schülerinnen und Schüler Tongefäße, nähten kleine Säckchen und ertigten Armbänder sowie dekorative Mobiles für das Baumhaus an. Auch Angeln, Leitern und weitere Requisiten aus Naturmaterialien entstanden in kreativer Handarbeit.

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule