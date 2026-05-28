Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eiserfeld – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen – Eiserfeld 28.05.2026 | In der Zeit vom 20.05.2026 bis 27.05.2026 sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Eiserfeld eingebrochen.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang in das Innere des Wohnhauses. Dort wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ein Tresor, Geld, Schmuck und eine Mülltonne entwendet.
Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand er Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Siegen übernommen hat. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.
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