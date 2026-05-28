Biggesee Open Air 2026: Offizieller Startschuss für den Aufbau – fünf Tage Open Air direkt am Wasser

(wS/oe) Olpe 28.05.2026 | Der Startschuss ist gefallen: Seit dem 26. Mai 2026 laufen auf dem Veranstaltungsgelände am Biggesee in Olpe die ersten Aufbauarbeiten für das Biggesee Open Air 2026. In wenigen Tagen öffnet eine der größten Konzertreihen Südwestfalens ihre Tore – mit einem Programm, das von Rock über Schlager bis hin zu Deutschrap und Mallorca-Party reicht.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Festival für Aufsehen gesorgt: Bis März 2026 wurden über 20.000 Tickets verkauft, erste Zahlen aus Dezember 2025 zeigten bereits über 15.000 Vorverkäufe – Monate vor Veranstaltungsbeginn. Insgesamt werden an allen fünf Veranstaltungstagen rund 75.000 Gäste erwartet.

Aufbau in vollem Gange

Schritt für Schritt entsteht derzeit auf dem Gelände eine komplette Open-Air-Infrastruktur: Hauptbühne, Veranstaltungstechnik, VIP-Bereich, Gastronomiestände, Sanitäranlagen und ein eigener Künstlerbereich. Bis zum Eröffnungsabend am 3. Juni soll alles bereitstehen.

„Jetzt wird aus monatelanger Planung endlich Realität. Es ist ein besonderer Moment, wenn die ersten LKW rollen und der Aufbau sichtbar startet. Das Team arbeitet mit voller Energie daran, den Gästen erneut ein außergewöhnliches Erlebnis am Biggesee zu bieten“, so Lars-Hendrik Harsveldt, Geschäftsführer der BOA Veranstaltungs GmbH.

Mitveranstalter Markus Krampe ergänzt: „Man merkt jetzt richtig, dass es losgeht. Die Stimmung im Team ist hervorragend und wir freuen uns darauf, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, das die Region begeistert. Der Biggesee ist einfach eine einzigartige Location.“

Optimierungen aus dem Vorjahr umgesetzt

Die Veranstalter haben die Erfahrungen aus 2025 konsequent genutzt: Zusätzliche Parkflächen, verbesserte Shuttleführungen und eine neue Geländeaufteilung mit optimierten Sichtachsen sollen für ein noch komfortableres Besuchererlebnis sorgen. Auch bei Sanitäranlagen, Getränkeständen und der Besucherführung wurde nachgebessert.

Neu in diesem Jahr: Über Partybusse.de können Besucher bereits ab zehn Personen gemeinsame Anfahrten aus der Region organisieren.

schauinsland-reisen als neuer Hauptsponsor

Ein weiteres Zeichen für die wachsende Bedeutung des Festivals: Der Duisburger Reiseveranstalter schauinsland-reisen ist neuer Hauptsponsor und verleiht dem Veranstaltungsgelände den offiziellen Namen „schauinsland-reisen Festival-Insel“. Das familiengeführte Unternehmen, das auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblickt und zu den führenden Reiseveranstaltern Europas zählt, verbindet die Partnerschaft nach eigener Aussage mit einer gemeinsamen Philosophie: Musik, Reisen und Events schaffen Emotionen und verbinden Menschen.

„Uns verbindet durch unsere anderen Events schon seit über 10 Jahren eine enge Partnerschaft. schauinsland-reisen und der Biggesee – das passt perfekt. Ich freue mich sehr, dass schauinsland-reisen auch bei diesem tollen Projekt in meiner Heimat mit dabei ist“, sagt Markus Krampe.

Das Programm: Fünf Tage, fünf Stile

Mittwoch, 3. Juni – Rock mit Papa Roach & H-Blockx Den Auftakt macht ein reinrassiger Rockabend. Als Vorband eröffnen die Münsteraner Crossover-Legenden H-Blockx den Abend, ehe die US-amerikanische Rockband Papa Roach die Bühne übernimmt.

Donnerstag, 4. Juni – Olpe Olé (Fronleichnam) Die legendäre Mallorca-Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee. Mit dabei: Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer, Frenzy, HBz, Lorenz Büffel, Rumbombe, Samu, Calvin Kleinen und Oli.P. Markus Krampe, der Olpe Olé 2007 im Skigebiet Olpe-Fahlenscheid gründete, bringt damit seine erfolgreichste Eigenkreation zurück an ihren Ursprungsort.

Freitag, 5. Juni – Roxette Die schwedischen 80er-Ikonen bringen ihre größten Hits auf die Bühne am Biggesee.

Samstag, 6. Juni – Deutschrap & Pop Sido, Bausa, Tom Gregory und MilleniumKid übernehmen den Samstagabend.

Sonntag, 7. Juni – Andrea Berg Die Schlagerkönigin schließt das Biggesee Open Air 2026 ab.

Das Biggesee Open Air 2026 findet vom 3. bis 7. Juni 2026 am Biggesee in Olpe statt. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.biggesee-open-air.de.