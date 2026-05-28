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54-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

28. Mai 20261.6k
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(wS/ots) Bad Berleburg 28.05.2026 | Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer gekommen.

Ein 46-jähriger wollte gegen 14:35 Uhr aus der Straße „In der Herrenwiese“ nach rechts auf die B480 in Richtung Girkhausen abbiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser war über den Fahrradweg aus Girkhausen in Richtung Bad Berleburg unterwegs.

Der 54-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die B480 halbseitig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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