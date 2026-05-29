100 Jahre Wohnungsgenossenschaft Kreuztal: Jubiläum in Dreslers Park gefeiert

(wS/bj) Kreuztal 29.05.2026 | Sie ist gerade 100 Jahre alt geworden und will in Kreuztal das bleiben, was sie bereits seit Generationen ist: „ein stabilisierender Faktor auf dem Wohnungsmarkt“. So umschrieb Hans-Peter Langer, stv. Geschäftsführer der IHK Siegen, die Wohnungsgenossenschaft Kreuztal eG (WGK) auf deren Festakt zum 100-jährigen Bestehen in der Weißen Villa in Dreslers Park. Dorthin hatte die Genossenschaft ihre Anteilseigner und engsten Verbündeten eingeladen, um auf zehn Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit anzustoßen. Kreuztals Bürgermeister Michael Kolodzig umschrieb diese in seinen Grußworten so: „Seit 100 Jahren steht die Wohnungsgenossenschaft Kreuztal für ein Ziel, das heute aktueller und bedeutender ist denn je: bezahlbaren und adäquaten Wohnraum aus verlässlicher Hand zu schaffen und zu erhalten.“ Dies geschehe unter dem Motto „Für jeden die richtige Wohnung“. Gleichsam als Geschenk überreichte er die Zusage: „Die Stadt Kreuztal wird auch in Zukunft an der Seite der Wohnungsgenossenschaft stehen, wenn es darum geht, weitere Projekte umzusetzen.“

Erst wenige Wochen vor der Jubiläumsfeier hatte die WGK in der Innenstadt einen wichtigen Akzent auf dem Kreuztaler Wohnungsmarkt gesetzt: Ihr neuer Wohnkomplex für 14 Parteien in der Moltkestraße wurde bezugsfertig. Damit ist die Wohnungsgenossenschaft Kreuztal mittlerweile Besitzerin von 91 Wohnungen in 13 Wohnobjekten im Kreuztaler Stadtgebiet, Tendenz vermutlich steigend: Weitere Baumaßnahmen bei geeigneten Grundstücken könne sich die Genossenschaft „gut vorstellen“, formulierte Benno Schedler als WGK-Vorstandsmitglied während des Festabends.

Derweil stellte Frank Weber als Aufsichtsratsvorsitzender der WGK klar, welchen Kraftakt die kleine Genossenschaft gerade hinter sich habe: „Die letzten zwei Jahre waren schon hart: Mehrfachbelastung, Alltagsgeschäft, Neubauvorhaben, 100-Jahre-Party organisieren – das war schon sportlich, was ihr geleistet habt.“ Damit zollte er dem dreiköpfigen Vorstand Respekt für dessen Arbeit: Neben Benno Schedler bilden Sandra Zander und Antje Noll-Markowski das Vorstandsteam. Als erfahrene Immobilien-Fachfrau ist Antje Noll-Markowski die einzige Hauptamtliche in der WGK, die als erste Ansprechpartnerin gleichermaßen für Mieter wie für neue Interessenten zur Verfügung steht. Frank Weber brachte seine Wertschätzung auf den Punkt: „Wir wissen, was wir an euch haben.“

Über die bisherigen wie zukünftigen Prinzipien der WGK verriet Vorstandsmitglied Benno Schedler: „Grundlage unserer Arbeitsweise ist wirtschaftliches Augenmaß und die Anwendung humaner Maßstäbe.“ Sinnbild dafür sind die legendären „Waschküchengespräche“, die Konflikte zwischen Mietern eines Hauses auf kürzestem Dienstweg lösen sollen.

Die aktuelle Relevanz einer Wohnungsgenossenschaft hob der stv. IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer hervor: Auf dem Wohnungsmarkt sei die WGK wie ein „Fels in der Brandung“, nannte das Prinzip der Genossenschaft ein „Zukunftsmodell“ und eine „sehr ehrliche, aufrichtige Form des Wirtschaftens. Sie arbeiten nicht für die nächsten Quartalszahlen, sondern Sie arbeiten für die Menschen. Das ist Nachhaltigkeit im ureigensten Sinne.“

Den Festabend zum 100-jährigen Bestehen der Wohnungsgenossenschaft Kreuztal umrahmte das Akkordeonorchester Ferndorftal-Wilden. Aus dem Jubiläum ist übrigens eine Festschrift hervorgegangen, die bei der Jubilarin selbst vorrätig ist und in Kürze auf der Website zum Download bereitsteht: www.wg-kreuztal.de.

„WGK Jubiläum“: Als stv. Geschäftsführer der IHK Siegen überreichte Hans-Peter Langer (rechts) eine Ehrenurkunde an die Jubilarin WGK, vertreten durch deren Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Weber (links) sowie den Vorstandsmitgliedern Antje Noll-Markowski, Benno Schedler und Sandra Zander. Foto: WGK