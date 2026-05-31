Meister der Rückrunde: D-Junioren der Sportfreunde Eichen krönen starke Saison

(wS/sp) Kreuztal 31.05.2026 | Die D-Junioren der Sportfreunde Eichen-Krombach haben die Fußball-Saison in der Kreisliga B als Meister abgeschlossen. Am letzten Spieltag, dem 30. Mai 2026, trennten sie sich beim FC Grün-Weiß Siegen mit 2:2 – und sicherten sich dennoch den Titel mit drei Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 28:10 vor dem FC Freier Grund.

Nach einer eher schwachen Hinrunde, die die Mannschaft nur auf Platz 7 der Tabelle geführt hatte, setzten die Verantwortlichen in der Rückrunde gezielt auf spielerische Qualität und mentale Stärke. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: In der Rückrunde der Kreisliga B erzielte das Team eine beeindruckende Bilanz gegen namhafte Gegner wie den FC Freier Grund, SV Netphen, Red Sox Allenbach, SV Dreis-Tiefenbach, TV Hoffnung Littfeld, SuS Niederschelden, SG Siegen-Giersberg und den FC Grün-Weiß Siegen.

Der Verein sucht aktuell auch einen neuen Trainer. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0170-5445160 bei H. Imme melden.

Die D-Junioren der Sportfreunde Eichen-Krombach feiern den Meistertitel in der Kreisliga B. Foto: Sportfreunde Eichen-Krombach