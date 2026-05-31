Mann bei Schlägerei in Bergkamen getötet – Mordkommission ermittelt

(wS/ots) Dortmund – NRW-Meldung 31.05.2026 | Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bergkamen ist am Samstagabend (30. Mai) ein 40-jähriger Mann aus Dortmund ums Leben gekommen. Ein weiterer Beteiligter wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund gerieten gegen 20:00 Uhr mehrere Personen auf der Heinrich-Jasper-Straße in Streitigkeiten, die in eine handfeste Auseinandersetzung mündeten. Dabei soll möglicherweise auch ein Messer eingesetzt worden sein. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 40-jährige Dortmunder noch am Einsatzort seinen Verletzungen.

Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest und brachte sie in Gewahrsam. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 bei der Kriminalpolizei Dortmund zu melden.

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Am Samstagmorgen (30.05., 03.58 Uhr) ist es in der Hansastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden drei Männer mit einem Messer verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst innerhalbe einer Diskothek zwischen der Lütge Brückstraße dem Bissenkamp zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Diese verlagerte sich im späteren Verlauf auf die Straße. Dort griff ein bislang unbekannter Täter die Männer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren mit einem Messer an. Die beiden jüngeren Dortmunder wurden schwer, der ältere leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei schätzt dem Sachverhalt als gefährliche Körperverletzung ein und ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Tatverdächtigen sowie möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.