Kreishaus lädt zum „Tag der offenen Tür“ Cocktails auf der Dachterrasse, Blitzerfotos auf Bobbycar, Gewinnspiele, Führungen „hinter die Kulissen“, „Sonderpostamt“, Erinnerungsfotos auf Landratsstuhl

(wS/si) Siegen 01.07.2025 | „Einen Blick von der Dachterrasse in der 14. Etage des Kreishauses über die Stadt Siegen mit einem – alkoholfreien – Cocktail in der Hand sollte sich wirklich niemand entgehen lassen“, schwärmt Landrat Andreas Müller: „Denn diese Aussicht ist sicher eine der schönsten, die man in Siegen haben kann!“ Und um den Aufenthalt (fast) ganz oben auf dem Kreishaus noch angenehmer zu machen, bietet der Chor der Kreisverwaltung dort Waffeln, Kaffee und Softgetränke zum kleinen Preis an.

Das alles und viel mehr gibt es am Samstag, 5. Juli, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr. Dann lädt der Kreis zu einem „Tag der offenen Tür“ ins Kreishaus ein.

Anlass ist das Jubiläum „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“, das das ganze Jahr unter dem Motto „Wir feiern, was wir lieben.“ begangen wird. Um 11:00 Uhr gibt es eine kleine offizielle Begrüßung des Landrates im Foyer des Kreishauses. Dort wird dann auch der Chor der Kreisverwaltung „SiWi Vokal“ einige Lieder singen.

„Wir wollen mit vielen unterhaltsamen Mitmach-Angeboten unsere Arbeit vorstellen und zugleich Blicke hinter die Kulissen ermöglichen“, erläutert der Landrat das Konzept des Tages: „So gibt es z.B. im 20-Minuten-Takt Führungen durch das Haus, die auch die großen Archive in den Untergeschossen oder die Technik-Etage im 15. Obergeschoss einschließen – also Bereiche, in die Besucher der Kreisverwaltung im Alltag nicht kommen. Zudem gibt es auch Führungen zu Werken aus der Kunstsammlung des Kreises, die aus Arbeiten heimischer Künstler besteht. Zu allen Führungen kann man sich am Veranstaltungstag an der Information im Foyer des Kreishauses anmelden.

Neben Waffeln (ab 11:45 Uhr), Kaffee und Softgetränken gibt es auch „Amerikaner“ mit dem Jubiläumslogo.

„Sonderpostamt“ mit Sonderstempel und kostenlosen „Echt vielfältig“-Briefmarken

Ein besonderes Highlight für Briefmarkenfreunde gibt es an diesem Tag ebenfalls: Die Post ist mit einem Sonderstempel zum Kreisgeburtstag vor Ort. Wer Lust hat, kann eine Postkarte mit einem der „Echt vielfältig“-Motiven des Kreises schreiben, erhält dazu kostenlos eine passende Briefmarke, kann diese mit dem Sonderstempel versehen lassen und auf die Reise schicken. Alternativ bieten die Briefmarkenfreunde Netphen – ebenfalls kostenlos – einen Schmuckumschlag, der ebenfalls mit dem Sonderstempel versehen werden kann. Das „Sonderpostamt“ befindet sich in der Alten Druckerei im Erdgeschoss des Kreishauses.

Apollo-Theater- und Lÿz-Karten, Gartensträucher gewinnen

Zudem gibt es viele Preise bei verschiedenen Quizangeboten zu gewinnen: Der Siegerland Flughafen lobt einen Rundflug aus, bei einer Kreishausrallye des Schulamtes gibt es Karten für das Siegen-Wittgenstein-Musical „Das Beste aus zwei Welten“ im Apollo-Theater zu gewinnen und bei einem Bauamtsquiz Tickets für „Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.“ ebenfalls im Apollo-Theater. Auch die Gleichstellungsbeauftrage hat ein Quiz vorbereitet und verlost Karten für Matilde Keizer „Lasagne im Bett“ bzw. Helene Bockhorst „Lebefrau“ im Kulturhaus Lÿz.

Bei einem Naturquiz der Unteren Naturschutzbehörde kann man Obststräucher für den heimischen Garten gewinnen: von Johannisbeeren über Himbeeren, und Brombeeren bis zu Stachelbeeren. Zudem verschenkt die UNB Regiosaatgut aus dem Naturschutzgebiet Gernsdorfer Weidekampen mit bis zu 40 heimischen Gräsern und Krautarten.

Fotos auf dem Landratsstuhl und Eintrag ins Gästebuch

Kinder haben die Möglichkeit, eine besondere Erinnerung mit nachhause zu nehmen: Ein Foto, auf dem sie auf dem Stuhl des Landrates in seinem Büro in der 13. Etage sitzen. Zudem sind auf dieser Etage Gastgeschenke der Partnerstädte des Kreises zu sehen. Das Goldene Buch des Kreises liegt dort aus. Und alle Besucher haben die Möglichkeit, sich in ein Gästebuch einzutragen.

Ausstellung „50 Jahre – 50 Bilder“

Im Foyer des Kreishauses ist aktuell die Ausstellung „50 Jahre – 50 Bilder“ zu sehen. Es handelt sich um beeindruckende Aufnahmen aus allen elf Städten und Gemeinden, fotografiert von Felix Höfer und Max Wiesenbach. Sie geben einen ersten Einblick auf den neuen Siegen-Wittgenstein-Bildband, der vom Heimatbund Siegerland-Wittgenstein und dem Kreis herausgegeben wird und Pfingsten 2026 erscheint. Beim „Tag der offenen Tür“ kann er zum Subskriptionspreis von 67,50 Euro vorbestellt werden.

Mitmach-Aktionen

Hauptpfeiler des Programms sind die zahlreichen Mitmach-Angebote der verschiedenen Ämter in und um das Kreishaus herum. Direkt an den Eingängen halten Auszubildende Flyer bereit, in denen aufgeführt ist, wo man was findet.

Zu den Highlights gehören z.B. Blitzerfotos auf einem Bobycar, Trommeln (alle halbe Stunde bis 14:00 Uhr) und Singen (ab 14:00 Uhr) mit der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein, Fotos von Kindern auf dem Landratsstuhl, einem Mario-Kart-Turnier, bei dem auch der Landrat mitmacht: „Wobei ich gegen die Kinder und Jugendlichen wohl überhaupt keine Chance haben werde“, sagt Andreas Müller mit einem Schmunzeln.

Bei der Volkshochschule kann man zudem zu jeder vollen Stunde ausprobieren, ob man das Zeug hat, einen Einbürgerungstest zu bestehen.

Das Schulamt lädt Kinder dazu ein, mit einfachen Experimenten auf spielerische Weise die Grundlagen von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kennenzulernen. Zudem gibt es programmierbare Bee-Bots und Robo-Bots aus dem Zentrum für digitale Bildung oder 3D-Stifte, mit denen Kinder und Jugendliche eigene 3D-Modelle erstellen können.

Über 50 verschiedene Ausmalbilder laden Kinder dazu ein, aktiv zu werden.

In einer Vorleseecke wird das Kinderbuch „Otto – die kleine Spinne“ in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch, Türkisch, Polnisch…) vorgelesen. Dazu werden die passenden Bilder in einem Papiertheater, dem Kamishibai, gezeigt. Ergänzend gibt es eine bunte Ausstellung mehrsprachiger Kinderbücher zum Stöbern.

Das Kommunale Integrationszentrum bietet Kindern die Möglichkeit, eigene Buttons zu gestalten.

Das Jugendamt bietet zwischen Kreishaus und Lÿz Torwandschießen, Dribbelparcours, Fußballbillard, Fotobox, XXL-Jenga, XXL-Mikado und XXL-4-gewinnt. Der Kreissportbund baut vor dem Kreishaus einen Menschenkicker auf. Zudem haben kleine und große Besucher die Gelegenheit, jede Menge Spiel- und Sportmöglichkeiten wie Slackline, Mini-Tischtennis, Leitergolf oder Cross-Boccia auszuprobieren.

An einer Wasserspielwand des Umweltamtes können Kinder mit dem Element „Wasser“ spielen. Wasserräder, Trichter, Gießkannen, Schläuche und Schwimmtiere laden hier zum Experimentieren ein. Gleich nebenan beim „Entenangeln“ ist dann Geschicklichkeit gefragt, wenn Kinder versuchen die Entchen einzufangen.

Beim Quiz des Bauamtes geht es darum, die Bedeutung kurioser Begriffe aus dem Baurecht richtig zu erkennen. Zudem können Kinder kleine Papierhäuschen basteln.

Die Untere Naturschutzbehörde lädt zum Nistenkastenbau ein.

Das Sozialamt lädt dazu ein, sich in Menschen mit Einschränkungen hineinzuversetzen. Neben einem Alterssimulationsanzug, Blindenstöcken und verschiedenen Brillen, die das Sehvermögen einschränken, können die Besucherinnen und Besucher verschiedene Wege mit dem Rollstuhl abfahren und versuchen, Blindenschrift zu lesen.

Das Gesundheitsamt lädt dazu ein, mit einer Rauschbrille zu erleben, ob man noch geradeaus gehen kann, wenn man zu viel getrunken hat. Zudem gibt das Gesundheitsamt einen Einblick in psychische Erkrankungen und zu prominenten Persönlichkeiten, die davon betroffen sind. Bei der Händedesinfektion kann man anschließend unter UV-Licht überprüfen, wie erfolgreich man war. Am Glücksrad erfahren die Besucher etwas über sexuell übertragbare Erkrankungen. Neben einer Candy-Bar und Popcorn werden auch selbstgemachte Fruchtschnitten in Zusammenhang mit kleinen Fragen und Spielen zum Thema Zahngesundheit angeboten.

Auch das Kreisklinikum wird beim „Tag der offenen Tür“ im Kreishaus mit dabei sein – u.a. mit einem OP-Besteck-Quiz und einem Gesundheitscheck.

Das Amt für Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen zeigt, wie ein Notruf abläuft, wie Einsatzmittel alarmiert werden, was der Rettungsdienst macht und wie „Erste Hilfe“ leicht funktionieren kann.

Bei einem „Flächenmarktsquiz“ des Amtes für Geoinformationen können Besucherinnen und Besucher schätzen, was Grundstücke und Häuser an unterschiedlichen Orten im Kreis wirklich wert sind.

Daneben werden verschiedenen Vermessungsinstrumente vorgestellt.

Wer sich fragt, wo genau seine Grundstücksgrenze verläuft, kann sich das anhand von Luftbildern bei den sogenannten „offenen Geodaten“ erläutern lassen.

Das Amt für Immobilien ist auch für die Kreisstraßen zuständig. Bei einem kleinen Spiel sind die Besucher aufgefordert zu erkennen, wo sich bestimmt Kreisstraßenabschnitte befinden.

Das Ordnungsamt erläutert die Funktionsweise des Geschwindigkeitsmessanhängers.

„Meine Reise zum digitalen Kreis Siegen-Wittgenstein“ heißt das Angebot des Amtes für IT: Was passiert eigentlich, wenn Sie auf Ihrem Computer eine Taste drücken, um eine Internetseite zu öffnen? „Das sieht oft ganz einfach aus – aber dahinter stecken spannende Abläufe! In unserem Angebot zeigen wir Ihnen was im Hintergrund genau geschieht“, kündigen die IT-Fachleute an.

Serviceangebote: von Führerscheintausch bis Bewerbungstipps

Neben Mitmach-Aktionen bietet die Kreisverwaltung beim „Tag der offenen Tür“ auch zahlreiche Informationen und Serviceleistungen an. So ist es möglich, seinen Führerschein umzutauschen (rosa Führerscheinen in Scheckkartenformat sowie Kartenführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 erstellt wurden), eine Vorsorgevollmacht beglaubigen zu lassen oder zu erfahren, wie es am eigenen Wohnort mit der Glasfaserversorgung oder dem Mobilfunk aussieht.

Beim Personalamt dreht sich alles um Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika und Berufschancen in der Kreisverwaltung. Bei einem persönlichen Training geben die Expertinnen und Experten aus der Personalabteilung Tipps und Tricks für Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche, außerdem wird Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos machen zu lassen.

Die Klimawirkungsanalyse im Kreis Siegen-Wittgenstein zeigt, wie sich der Klimawandel auswirkt – mit konkreten Szenarien für Privatpersonen und Unternehmen. So werden Risiken (durch Starkregen, Hochwasser und Hitze) sichtbar und gezielte Anpassungen möglich.

Das Mobilitätsmanagement lädt mit den Planspielen „Backcasting“ und „Mobiland“ dazu ein, die Mobilitätswende aktiv zu erleben. Vormittags gestalten die Teilnehmer Zukunftsbilder und konkrete Schritte für die nächsten 20 Jahre, nachmittags wird in einer Beispielkommune an einem nachhaltigen Mobilitätskonzept gefeilt.

Die „Initiative für Gründer“, Startpunkt 57, begleitet Start-ups im Inkubator- und Akzelerator-Programm auf dem Weg zum Erfolg – mit kostenlosen Coworking-Spaces, Zugang zu Fördermitteln und wertvollen Vernetzungsmöglichkeiten.

Das Jugendamt informiert über Elterngeld, Kindertagesbetreuung oder die schöne Aufgabe, Pflegeltern zu sein oder zu werden.

Eine Fotostation und der spannende Blick durch VR-Brillen erwartet die Besucher bei den Mitmach-Aktionen der Berufskollegs des Kreises mit Fokus auf berufliche Qualifizierung und digitale Kompetenzen.

Das Team des Touristikverbands informiert über seine Arbeit und die Region. Unter anderem wird die neue Faltkarte „Regional einkaufen“ an diesem Tag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem ist Tasso Wolzenburg als „SIWI-Botschafter“ mit von der Partie. Er wird um 11:30 Uhr, 13:30 Uhr und 15:00 Uhr seine Motorsägenkunst präsentieren und (besonders für die Kinder) sicherlich auch seine „Hirschrufe“ zum Besten geben.

Das Kreishaus öffnet seine Pforten: Am Samstag, 5. Juli, lädt Landrat Andreas Müller von 10:00 bis 17:00 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ mit vielen Mitmach- und Serviceangeboten sowie „Blicken hinter die Kulissen“ ins höchste Bürogebäude Südwestfalens ein.

