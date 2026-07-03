Volksbank in Südwestfalen eG: Silke Voß-Schulz tritt Vorstandsamt an

(wS/vob) Siegen/Lüdenscheid 03.07.2026 | Die Volksbank in Südwestfalen eG hat ihr Vorstandsgremium planmäßig weiterentwickelt: Zum 1. Juli 2026 hat Silke Voß-Schulz ihr Amt als Vorständin Vertrieb angetreten. Die 50-jährige gebürtige Bochumerin ist mit Dienstsitz Lüdenscheid für die Vorstandsressorts Firmenkundenbank, Private Banking und Payments verantwortlich. Ihre Berufung war bereits im Februar 2026 durch den Aufsichtsrat beschlossen worden.

Zum Auftakt stehen für die neue Vorständin im Juli zunächst Filialbesuche auf dem Programm, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsgebiet persönlich kennenzulernen. Silke Voß-Schulz bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Sparkassenorganisation mit: Sie war über viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb der Sparkasse Vest Recklinghausen tätig – unter anderem als Marktbereichsdirektorin und Leiterin des Beratungscenters Herten. Zuletzt war die Diplom-Sparkassenbetriebswirtin dort als Personalleiterin und Vertreterin des Vorstands tätig.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, die Zukunft der Volksbank in Südwestfalen aktiv mitzugestalten. Besonders am Herzen liegen mir der persönliche Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Qualität dieser Zusammenarbeit, die Kundennähe und die Verankerung in der Region sind für mich wesentliche Erfolgsfaktoren, an die ich mit meiner Arbeit nahtlos anknüpfen werde“, erklärt Silke Voß-Schulz.

Prof. Dr.-Ing. Sven Keller, Vorsitzender des Aufsichtsrats, betonte die strategische Bedeutung des Wechsels: „Mit dem Amtsantritt von Frau Voß-Schulz setzen wir unsere vorausschauende Nachfolgeplanung konsequent um. Sie bringt langjährige Führungserfahrung mit und verfügt über ein Profil, das unsere strategische Ausrichtung in hervorragender Weise unterstützt.“ Vorstandssprecher Roland Krebs ergänzte: „Ihre breite Vertriebserfahrung und ihr klares Verständnis für die genossenschaftlichen Werte unseres Hauses sind ein starker Impuls für die weitere Entwicklung unserer Bank.“

Das Vorstandsteam der Volksbank in Südwestfalen eG besteht seit dem 1. Juli 2026 aus Roland Krebs (Vorstandssprecher), Jens Brinkmann und Silke Voß-Schulz. Die nächste personelle Weiterentwicklung ist bereits geplant: Ralf Stederoth wird zum 1. Juli 2027 als Vorstand Betrieb in das Gremium eintreten.

Die Volksbank in Südwestfalen eG hat ihre Hauptstellen in Lüdenscheid und Siegen und betreut mit 558 Mitarbeitern gut 141.000 Kunden im südlichen Märkischen Kreis, dem Siegerland und Marienheide. Die Genossenschaft zählt über 74.000 Mitglieder und ist mit 27 Filialstandorten sowie 30 SB-Stellen in der Region vertreten.



Das neue Vorstandstrio der Volksbank in Südwestfalen eG (v.l.): Roland Krebs (Vorstandssprecher), Silke Voß-Schulz (Vorständin Vertrieb) und Jens Brinkmann. Foto: Volksbank in Südwestfalen eG