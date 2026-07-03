Heimatpreis 2026: Kreis Siegen-Wittgenstein sucht ehrenamtliches Engagement – 10.000 Euro Preisgeld

(wS/si) Siegen 03.07.2026 | Bogenschießen beim Schützenverein, ein Sprung ins Naturfreibad oder eine Reise unter Tage ins Schaubergwerk – viele der Angebote, die Siegen-Wittgenstein für Gäste attraktiv und für Einheimische lebenswert machen, entstehen durch ehrenamtliches Engagement. Oft direkt vor der eigenen Haustür. Und oft, ohne dass vielen Menschen bewusst ist, wer dahintersteckt. Genau das möchte der Kreis Siegen-Wittgenstein mit dem Heimatpreis 2026 ändern.

Unter dem Motto „Lebensraum Siegen-Wittgenstein“ werden Vereine, Initiativen, Dorfgemeinschaften und ehrenamtlich Engagierte aufgerufen, sich zu bewerben. Bewerbungen können bis zum 30. September 2026 per Mail an heimatpreis@siegen-wittgenstein.de eingereicht werden.

„Siegen-Wittgenstein ist ein lebenswerter Kreis und das verdanken wir in vielen Bereichen den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie schaffen Angebote, Begegnungen und Erlebnisse, die unseren Kreis prägen und ihn gleichzeitig für Gäste attraktiv machen“, betont Landrat Andreas Müller.

Vielfalt des Ehrenamts im Kreis

Die Beispiele für gelebtes Ehrenamt sind zahlreich: Schützenvereine wie in Wilgersdorf bieten längst mehr als den klassischen Schießsport – Bogenschießen gehört heute zum Angebot. In Müsen halten Vereinsmitglieder ein Naturfreibad am Leben und schaffen damit einen besonderen Freizeitort für Familien und Besucher. Ehrenamtliche machen Geschichte und regionale Identität erlebbar – etwa durch den Betrieb der Schaubergwerke in Eiserfeld oder des Schieferschaubergwerks in Raumland.

„Gerade diese Angebote zeigen, was den Lebensraum Siegen-Wittgenstein ausmacht: Sie verbinden Heimat, Gemeinschaft und Erlebnisse miteinander. Und es gäbe noch viele weitere Beispiele. Oft entdecken selbst Menschen, die schon lange hier leben, immer wieder neue Seiten ihres eigenen Kreises“, so Landrat Andreas Müller.

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Initiativen oder ganze Dorfgemeinschaften. Voraussetzung ist, dass das Engagement regional im und für den Kreis Siegen-Wittgenstein wirkt. Gesucht werden Projekte, die dazu beitragen, Siegen-Wittgenstein als Lebensraum weiterzuentwickeln, interessante Erlebnisse für Einheimische und Gäste schaffen, regionale Besonderheiten sichtbar machen oder Traditionen bewahren und erlebbar gestalten.

10.000 Euro Preisgeld – Erstplatzierter auf Landesebene vertreten

Der Heimatpreis 2026 wird im Rahmen des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung, die auf bis zu drei Preisträger verteilt werden können. Über die Vergabe entscheidet eine Jury unter Vorsitz von Landrat Andreas Müller. Der Erstplatzierte vertritt den Kreis Siegen-Wittgenstein darüber hinaus auf Landesebene.

Weitere Informationen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/heimatpreis. Bei Fragen stehen die Ansprechpartner per Mail unter heimatpreis@siegen-wittgenstein.de oder telefonisch unter 0271 333-2313 zur Verfügung.