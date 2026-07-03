Großeinsatz in Büschergrund: Dachstuhlbrand sorgt für Vollsperrung der Olper Straße

(wS/red) Freudenberg 03.07.2026 | Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Freudenberg gegen 11:20 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand auf die Olper Straße in Freudenberg-Büschergrund alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Aus dem oberen Teil des Dachstuhls schlugen Flammen aus dem Gebäude.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit dem Löschangriff. Die Drehleiter der Feuerwehr Freudenberg wurde in Stellung gebracht und eine Wasserversorgung aufgebaut. Die weitere Brandbekämpfung wurde zusätzlich über den Balkon des Gebäudes durchgeführt. Die Olper Straße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand.

Im Einsatz waren die Polizei sowie die Feuerwehr mit rund 40 Kräften. Darüber hinaus waren das DRK Siegen-Nord, der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Siegen mit Notarzt sowie der Rettungsdienst der Rettungswache Freudenberg vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de