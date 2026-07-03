Freudenberg-Niederholzklau: Mercedes kracht gegen Pfeiler und Zaun, überschlägt sich – vier Verletzte, darunter zwei Kleinkinder

(wS/red) Freudenberg 03.07.2026 | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Niederholzklauer Straße (L 564) in Freudenberg-Niederholzklau sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden – darunter zwei Kleinkinder. Ein Mercedes war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilt, war eine 55-jährige Frau gegen 15:19 Uhr mit einem Mercedes auf der L 564 aus Richtung Oberholzklau kommend in Richtung Siegen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-jähriger Toyota-Fahrer auf der L 564 in Gegenrichtung.

Der Toyota-Fahrer sowie weitere Zeugen schilderten, dass der Mercedes aus bislang nicht bekannten Gründen von seiner Fahrspur abkam, auf die Gegenfahrspur geriet und von dort linksseitig auf den Gehweg kam. Dabei touchierte das Fahrzeug noch leicht einen geparkten Mercedes A-Klasse, der neben der Fahrbahn auf einem Grundstücksparkplatz stand. Von dort prallte der Wagen der 55-Jährigen gegen einen Pfeiler und schleuderte herum.

Der entgegenkommende Toyota-Fahrer versuchte, dem schleudernden PKW nach links auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei dürfte er nach ersten Erkenntnissen das Heck des Mercedes auf der rechten Seite touchiert haben. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen Metallzaun eines Grundstücks auf der linken Straßenseite geschleudert. Letztlich kam der Wagen neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

In dem Mercedes befanden sich neben der 55-jährigen Fahrerin eine 74-jährige Beifahrerin sowie zwei Kleinkinder. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die 55-Jährige bei dem Unfall schwerstverletzt, die 74-Jährige schwerverletzt. Die beiden Kleinkinder, die ordnungsgemäß in ihren Kindersitzen angeschnallt waren, erlitten leichte Verletzungen. Die Insassen waren nicht eingeklemmt. Alle vier wurden mit Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg, Oberholzklau und Bühl war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr sicherte das auf dem Dach liegende Fahrzeug gegen Wegrutschen, stellte den Brandschutz sicher und half den Verletzten aus dem Fahrzeug. Zudem kümmerten sich die Einsatzkräfte um auslaufende Betriebsmittel. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notarzt im Einsatz, ebenso die Notfallseelsorge.

Die L 564 war im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Siegener Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch ein Unfallaufnahmeteam aus Gummersbach unterstützt. Die Sperrung sollte für die Dauer der Unfallaufnahme, der Fahrzeugbergung und der Fahrbahnreinigung bestehen bleiben. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de