Brachbach feiert 555. Geburtstag – Von der Jubiläumsparty mit DJ Ötzi bis zum traditionellen Holzkohlemeiler

(wS/pz) Brachbach 04.07.2026 | Die Ortsgemeinde Brachbach steuert auf einen besonderen Meilenstein zu: Im September feiert der Ort an der Sieg sein 555-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende. Ab Sonntag, 5. Juli, läuft der Ticketvorverkauf für die Jubiläumsparty – doch das Programm rund um das Dorfjubiläum hat noch weit mehr zu bieten als drei Festtage.

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📌 Was: Jubiläumsjahr „555 Jahre Brachbach“

📅 Festwochenende: 18. bis 20. September 2026 in den Siegwiesen am „Köhlgaaden“

🔥 Meileranbrennen: Sonntag, 12. Juli, ab 13 Uhr im Wernsbergtal

🎤 Highlight: Jubiläumsparty mit DJ Ötzi am Samstagabend

🎟️ Tickets: Ab 5. Juli online für 27,50 Euro (inkl. VVK-Gebühren)

🛍️ Pop-up-Store: Ab 7. August in der Bahnhofstraße 15 (Fr 16–18 Uhr, Sa 10–12 Uhr)

🌐 Infos: brachbach-sieg.de/555

Grundlage des Jubiläums ist eine Jahresrechnung des Freusburger Rentmeisters Cornelius von Breda aus den Jahren 1471/1472. Darin wird Brachbach unter dem Namen „Brachtpach“ erstmals urkundlich erwähnt. Dieses historische Dokument bildet den Anlass für ein Jubiläumsjahr, das Geschichte, Gemeinschaft und Vereinsleben gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.

„555 Jahre Brachbach sind ein besonderer Meilenstein für unsere Gemeinde“, sagt Ortsbürgermeister Steffen Kappes. „Wir möchten dieses Jubiläum nutzen, um auf unsere Geschichte zurückzublicken und gleichzeitig das zu feiern, was Brachbach heute ausmacht: eine starke Dorfgemeinschaft, engagierte Vereine und Menschen, die sich mit Herzblut für ihren Heimatort einsetzen.“

Die Vorbereitungen werden vom Festausschuss getragen, dem Vertreterinnen und Vertreter der Ortsgemeinde sowie der örtlichen Vereine angehören. Gemeinsam wurden zahlreiche Ideen entwickelt, die das Jubiläumsjahr begleiten und den besonderen Anlass weit über das Festwochenende hinaus sichtbar machen sollen.

„Uns war wichtig, ein Jubiläum zu gestalten, das möglichst viele Generationen anspricht“, erklärt der Vorsitzende des Festausschusses und Erste Beigeordnete Patrick Zöller. „Es soll ein Fest von Bürgern für Bürger werden. Gleichzeitig möchten wir zeigen, wie lebendig unser Vereinsleben ist und wie viel durch ehrenamtliches Engagement möglich wird.“

Erster Beigeordneter und Festausschussvorsitzender Patrick Zöller (li.) und Ortsbürgermeister Steffen Kappes (r.) stellten das umfangreiche Festprogramm für das 555-jährige Dorfjubiläum vor und präsentierten dabei das Jubiläums-T-Shirt und die neue Dorfchronik. (Foto: Guido Kettner)

BraschBier, Jubiläums-Shirts und eine neue Dorfchronik

Zu den besonderen Jubiläumsartikeln zählt das „BraschBier“ – ein Bier einer heimischen Brauerei aus dem Siegerland, das eigens für das Dorfjubiläum mit einem individuell gestalteten Jubiläumsetikett versehen wird. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Jubiläums-T-Shirts mit den markanten Schriftzügen „BraschBier“ und „555″.

Ein besonderer Höhepunkt ist die eigens zum Jubiläum entstandene Dorfchronik. In liebevoller Arbeit wurde die Geschichte Brachbachs zusammengetragen. Die hochwertig produzierte Chronik dokumentiert die Entwicklung des Dorfes, seiner Vereine und seiner Menschen und lädt mit zahlreichen historischen Fotografien und Dokumenten zu einer spannenden Reise durch mehr als fünf Jahrhunderte Ortsgeschichte ein.

Traditioneller Holzkohlemeiler: Anbrennen am 12. Juli

Ein weiteres außergewöhnliches Projekt ist die Errichtung eines traditionellen Holzkohlemeilers. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben diesen in den vergangenen Wochen aufgebaut. Das feierliche Anbrennen des Meilers beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 13 Uhr im Wernsbergtal. Die Ortsgemeinde lädt alle Interessierten herzlich ein, dieses traditionsreiche Handwerk hautnah zu erleben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. In den darauffolgenden Tagen entsteht dort auf traditionelle Weise Meilerkohle – ein Stück gelebter Heimatgeschichte, das später ebenfalls als Erinnerungsstück an das Jubiläumsjahr verkauft wird.

„Gerade Projekte wie der Holzkohlemeiler oder die neue Dorfchronik zeigen eindrucksvoll, wie viel Wissen, Leidenschaft und ehrenamtliches Engagement in unserem Jubiläum stecken“, so Patrick Zöller. „Wir wollten nicht nur ein Fest organisieren, sondern bleibende Erinnerungen schaffen, die auch kommenden Generationen die Geschichte unseres Dorfes näherbringen.“

Festwochenende vom 18. bis 20. September in den Siegwiesen

Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird das große Festwochenende vom 18. bis 20. September in den Siegwiesen am „Köhlgaaden“. Den Auftakt bildet am Freitag ein ökumenischer Gottesdienst, gefolgt von einem festlichen Kommers- und Heimatabend. Auf dem Programm stehen unter anderem der eigens für das Jubiläum gegründete Projektchor „Fünf Siwwen“, die Live- und Filmvorführung des Heimatepos „Bey oos daheem“ des Musikvereins Lyra, die Präsentation der örtlichen Vereine, Promi-Interviews mit den „BraschBier-Sportstars“, Showeinlagen des Mentalisten und gebürtigen Brachbachers Rainer Mees sowie als feierlicher Abschluss ein Großer Zapfenstreich. Der Eintritt zum Kommers- und Heimatabend ist frei.

DJ Ötzi rockt das Festzelt am Samstagabend

Der Samstagabend verspricht den musikalischen Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Mit DJ Ötzi ist es gelungen, einen der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler des deutschsprachigen Schlagers nach Brachbach zu holen. Gemeinsam mit Andreas-Gabalier-Double Jeoy Gabalögl dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen stimmungsvollen Partyabend freuen. Für die passende Atmosphäre vor, zwischen und nach den Live-Auftritten sorgt DJ Christian Schall, der als Stamm-DJ und Moderator der bundesweit bekannten Olé Party-Tour für ausgelassene Stimmung sorgt.

Der Ticketvorverkauf für die Jubiläumsparty am Samstagabend beginnt ab Sonntag, 5. Juli. Eintrittskarten sind zum Preis von 27,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren online über die Jubiläumsseite der Ortsgemeinde unter brachbach-sieg.de/555 erhältlich.

Pop-up-Store öffnet ab 7. August

Mit der Eröffnung des Pop-up-Stores in den ehemaligen Schlecker-Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 15 („Dörnersch-Dorfjubiläumsladen“) können die Eintrittskarten zusätzlich auch dort erworben werden. Der Jubiläumsladen öffnet erstmals am Freitag, 7. August, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 8. August, von 10 bis 12 Uhr. Anschließend ist der Pop-up-Store an den folgenden Wochenenden zu denselben Zeiten geöffnet. Neben den Eintrittskarten werden dort auch das „BraschBier“, die Jubiläums-T-Shirts, die traditionell hergestellte Meilerkohle sowie die neue Dorfchronik erhältlich sein.

Familientag am Sonntag

Der Sonntag des Festwochenendes steht ganz im Zeichen der Dorfgemeinschaft. Nach dem traditionellen Einzug der Musikvereine erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Frühschoppen mit Vorführungen der örtlichen Vereine sowie ein abwechslungsreiches Familienprogramm im und um das Festzelt. Auch hier ist der Eintritt frei.

„Ich lade schon heute alle ehemaligen und heutigen Brachbacherinnen und Brachbacher sowie unsere Gäste aus der gesamten Region herzlich ein, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit uns zu feiern“, sagt Ortsbürgermeister Steffen Kappes. „Das Jubiläumsjahr lebt vom Mitmachen und von den Menschen, die sich mit Brachbach verbunden fühlen.“

Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr, zum Festprogramm und zum Ticketvorverkauf sind unter brachbach-sieg.de/555 zu finden.

Der traditionelle Holzkohlemeiler im Wernsbergtal wurde von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aufgebaut. Am Sonntag, 12. Juli, wird er ab 13 Uhr feierlich angebrannt. (Foto: Guido Kettner)