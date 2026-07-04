Bach, Stoiber und Widor: Orgelmatinée am 12. Juli in Siegen-Weidenau

(wS/hml) Siegen 04.07.2026 | Zur letzten Orgelmatinée vor der Sommerpause lädt die Pfarrei Heilige Familie am Sonntag, 12. Juli, in die Kirche St. Joseph in Siegen-Weidenau ein. Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange spielt ab ca. 10:45 Uhr im Anschluss an die Messe um 9:45 Uhr Werke dreier Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten.

wirSiegen kompakt: Orgelmatinée in St. Joseph

Wann: Sonntag, 12. Juli 2026, ca. 10:45 Uhr (im Anschluss an die Messe um 9:45 Uhr)

Wo: St. Joseph, Siegen-Weidenau

Orgel: Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange

Eintritt: frei

Auf dem Programm stehen von Johann Sebastian Bach (1687–1750) das Praeludium und die Fuge in Es-Dur, BWV 552, von Franz Josef Stoiber (*1959) das Preludio meditativo sowie drei Sätze aus der Symphonie No. 6 von Charles Marie Widor (1844–1937).

Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Pfarrei Heilige Familie im Dekanat Siegen.

Orgelmatinée am 12. Juli in St. Joseph, Siegen-Weidenau. (Foto: Kirchenmusik St. Joseph)