Bach, Stoiber und Widor: Orgelmatinée am 12. Juli in Siegen-Weidenau

(wS/hml) Siegen 04.07.2026 | Zur letzten Orgelmatinée vor der Sommerpause lädt die Pfarrei Heilige Familie am Sonntag, 12. Juli, in die Kirche St. Joseph in Siegen-Weidenau ein. Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange spielt ab ca. 10:45 Uhr im Anschluss an die Messe um 9:45 Uhr Werke dreier Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten.
wirSiegen kompakt: Orgelmatinée in St. Joseph
Wann: Sonntag, 12. Juli 2026, ca. 10:45 Uhr (im Anschluss an die Messe um 9:45 Uhr)
Wo: St. Joseph, Siegen-Weidenau
Orgel: Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange
Eintritt: frei
Auf dem Programm stehen von Johann Sebastian Bach (1687–1750) das Praeludium und die Fuge in Es-Dur, BWV 552, von Franz Josef Stoiber (*1959) das Preludio meditativo sowie drei Sätze aus der Symphonie No. 6 von Charles Marie Widor (1844–1937).
Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Pfarrei Heilige Familie im Dekanat Siegen.
Orgelmatinée am 12. Juli in St. Joseph, Siegen-Weidenau. (Foto: Kirchenmusik St. Joseph)Werbepartner der Region – Anzeige
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