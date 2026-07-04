Königsschießen, Waldparty und Frühschoppen – Ferndorf feiert Schützenfest am 11. und 12. Juli

(wS/red) Kreuztal – Ferndorf 04.07.2026 | Der Schützenverein „Hubertus Ferndorf e. V.“ lädt am Samstag und Sonntag, dem 11. und 12. Juli, zum traditionellen Schützen- und Waldfest ein. Zwei Tage lang erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Schützenhalle Ferndorf ein abwechslungsreiches Programm mit Königsschießen, Waldparty und gemütlichem Frühschoppen.

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Was: Schützen- und Waldfest des Schützenvereins „Hubertus Ferndorf e. V.“

Wann: Samstag, 11. Juli ab 14 Uhr / Sonntag, 12. Juli ab 11 Uhr

Wo: Bei der Schützenhalle Ferndorf, Mühlenweg 40

Eintritt: Keine Angabe

Highlights: Königsschießen, Waldparty mit Oldies, Rock und Schlager, Frühschoppen mit Blasmusik, Jedermann-Schießen

Am Samstag, dem 11. Juli, beginnt um 15 Uhr das Königsschießen der Vereinsmitglieder auf dem Schießstandgelände „Hinter der Mühle“. Wenn die Vögel gefallen sind, werden anschließend die Krönungen auf dem Festplatz vollzogen. Ab 19 Uhr startet dann die große Waldparty mit Oldies, Rock- und Schlagermusik, Tanz und guter Laune.

Am Sonntag, dem 12. Juli, beginnt um 11 Uhr das alljährliche Frühschoppen, musikalisch begleitet vom Stadtorchester Hilchenbach. Um 14 Uhr folgt das Königsschießen für Jedermann – Voraussetzung ist Volljährigkeit und ein ruhiges Händchen. Im Anschluss findet die feierliche Ehrung statt. Um 18 Uhr endet das Fest.

Für das leibliche Wohl wird an beiden Festtagen in gewohnt guter Manier bestens gesorgt: Es gibt Würstchen vom Irlenhof aus Ferndorf, Leberkäse, Pommes, Kaffee und Kuchen sowie frisch gezapftes Krombacher Fassbier.

Der Schützenverein „Hubertus Ferndorf“ freut sich auf zahlreiche Besucher.