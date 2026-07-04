Stadt Siegen bietet vielfältiges Programm für Seniorinnen und Senioren ab Juli

(wS/si) Siegen 04.07.2026 | Der Seniorenbeirat der Stadt Siegen bietet auch im zweiten Halbjahr in Kooperation mit der Senioren-Service-Stelle wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren an.
Den Auftakt macht am Mittwoch, 8. Juli, ein Vortrag zum Thema „Online-Banking – wie funktioniert dies richtig“. Ältere Menschen erfahren hier, wie sie einen Online-Banking-Zugang anlegen und sicher nutzen können. Am Donnerstag, 20. August, findet zudem wieder ein E-Bike-Sicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren statt.
Weiterhin im Programm steht unter anderem eine Besichtigung des Apollo-Theaters am Dienstag, 8. September, sowie Wanderungen durch das Siegerland und gemeinsame Café-Treffs im Haus Herbstzeitlos (Marienborner Straße 151) und im Café Zeitlos (Schweriner Straße 23).
Weitere Informationen zu allen Terminen und Veranstaltungen sind auf der Webseite der Stadt Siegen unter www.siegen.de/senioren zu finden. In den Rathäusern, im Familienbüro, dem Haus Seel oder im Haus Herbstzeitlos liegt zudem ein Info-Flyer aus. Für einige der Veranstaltungen und Kurse ist eine vorherige Anmeldung und die Zahlung einer Teilnahmegebühr nötig.
Fragen zu den einzelnen Terminen beantwortet der städtische Seniorenbeauftragte Volker Reichmann telefonisch unter 0271 404-2434.
Rathaus SiegenWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙