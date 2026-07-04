Stadt Siegen bietet vielfältiges Programm für Seniorinnen und Senioren ab Juli

(wS/si) Siegen 04.07.2026 | Der Seniorenbeirat der Stadt Siegen bietet auch im zweiten Halbjahr in Kooperation mit der Senioren-Service-Stelle wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren an.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 8. Juli, ein Vortrag zum Thema „Online-Banking – wie funktioniert dies richtig“. Ältere Menschen erfahren hier, wie sie einen Online-Banking-Zugang anlegen und sicher nutzen können. Am Donnerstag, 20. August, findet zudem wieder ein E-Bike-Sicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren statt.

Weiterhin im Programm steht unter anderem eine Besichtigung des Apollo-Theaters am Dienstag, 8. September, sowie Wanderungen durch das Siegerland und gemeinsame Café-Treffs im Haus Herbstzeitlos (Marienborner Straße 151) und im Café Zeitlos (Schweriner Straße 23).

Weitere Informationen zu allen Terminen und Veranstaltungen sind auf der Webseite der Stadt Siegen unter www.siegen.de/senioren zu finden. In den Rathäusern, im Familienbüro, dem Haus Seel oder im Haus Herbstzeitlos liegt zudem ein Info-Flyer aus. Für einige der Veranstaltungen und Kurse ist eine vorherige Anmeldung und die Zahlung einer Teilnahmegebühr nötig.

Fragen zu den einzelnen Terminen beantwortet der städtische Seniorenbeauftragte Volker Reichmann telefonisch unter 0271 404-2434.

Rathaus Siegen