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Mehrere Täter, wenige Minuten, hoher Schaden: Blitzeinbruch bei Juwelier in Siegen-Eiserfeld

20. Mai 20262k
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(wS/ots) Siegen 20.05.2026 | Mitten in der Nacht haben unbekannte Täter einen Juwelier in der Eiserntalstraße in Eiserfeld überfallen und dabei Schmuck in noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Einbruch kurz vor vier Uhr morgens

Der Einbruch ereignete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (20. Mai) gegen 03:46 Uhr. Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Wenige Minuten später war die alarmierte Polizei vor Ort – doch da waren die Täter bereits verschwunden.

Stahlgittertür und Ladentür gewaltsam aufgebrochen

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen vermutlich mehrere Täter gewaltsam in das Geschäft ein. Dabei öffneten sie zunächst eine massive Stahlgittertür und anschließend die dahinterliegende Ladentür. Im Inneren schlugen sie zahlreiche Glasvitrinen ein und stahlen den darin ausgestellten Schmuck.

Zeugen hörten Männerstimmen und ein wegfahrendes Auto

Anwohner berichteten der Polizei, dass sie draußen mehrere Männerstimmen gehört hatten. Außerdem nahmen Zeugen ein wegfahrendes Fahrzeug wahr, das möglicherweise in Richtung Eiserfeld-Ortsmitte davonfuhr. Nähere Hinweise auf die Personen oder das Fahrzeug liegen den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Fahndung bislang ergebnislos

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Fahrzeugen – auch in Zusammenarbeit mit benachbarten Polizeibehörden und auf der Autobahn – verlief bislang ohne Ergebnis. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Sachschaden im vier- bis fünfstelligen Bereich

Zur genauen Höhe des Beuteschadens können die Ermittler derzeit noch keine Angaben machen. Allein der Sachschaden an Tür und Vitrinen geht nach ersten Erkenntnissen bereits in den vier- bis fünfstelligen Eurobereich.

Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht zum Mittwoch rund um die Eiserntalstraße in Eiserfeld verdächtige Personen, Stimmen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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