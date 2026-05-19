Bauern in den Startloechern: Ab Donnerstag beginnt der erste Grasschnitt im Bergland

(wS/wlv) Kreuztal 19.05.2026 | Ab Donnerstag ist Sonne angesagt, und dann Trockenheit und Wärme über mehrere Tage, und damit geht es los: Überall im Kreis Siegen-Wittgenstein werden (wohl ab Donnerstag in Wittgenstein) Mähwerke, Wender, Schwader, Ladewagen und Wickelmaschinen auf den Wiesen unterwegs sein, um die erste Silage zu sichern. Darauf weist der Landwirtschaftliche Kreisverband in einer Pressmitteilung hin. Der „1. Schnitt“ ist die wichtigste Ernte für die heimischen Milchviehbetriebe und der Aufwuchs ist derzeit optimal, so dass, sobald es die Witterung erlaubt, mit Beginn der Erntearbeiten gerechnet werden kann. Und das wird sie laut Wettervorhersage wohl ab Donnerstag tun.

Landwirte bitten um Verständnis für Maschinen auf den Straßen

In diesem Moment brauchen die Betriebe besonders „große Schlagkraft“, damit das Gras schnell eingefahren werden kann. Die Arbeit vergeben viele Landwirte an Lohnunternehmer, die oft rund um die Uhr arbeiten müssen – besonders in diesem Jahr, da das Zeitfenster für die Grasernte durch die unbeständige Witterung kurz ist. Der Landwirtschaftliche Kreisverband Siegen-Wittgenstein bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Landwirte bei der Arbeit, die sich teilweise bis in die Abend- oder sogar Nachtstunden hinziehen kann und natürlich auch ein höheres Verkehrsaufkommen durch Landmaschinen auf den Straßen nach sich zieht.

Grundfuttersicherung für die Milchkühe

Schließlich stellt das frische Grün die Grundfuttersicherung für den nächsten Winter dar. Das Grundfutter für Milchkühe muss genau im richtigen Moment geschnitten und konserviert werden, damit der bestmögliche Kompromiss aus Qualität und Menge erreicht wird. Dieser Moment ist jetzt erreicht. Würde zu lange mit der ersten Mahd gewartet, fingen die Gräser an zu blühen. Dann würde das Gras hart, der Rohfasergehalt des Grünfutters stiege und wäre damit weniger gut verdaulich.

Silage ist wie „Sauerkraut“

Nach der Mahd wird das Gras sofort gewendet, um antrocknen zu können. Wenige Stunden später wird es gewendet, in „Schwaden“ – das sind Reihen – gelegt und anschließend mit dem Ladewagen aufgesammelt. Diese Fuhre wird auf dem Hof in „Fahrsilos“ festgefahren, anschließend mit Folie abgedeckt und beschwert.

Zunehmend verwendet werden aber auch Maschinen, die das Gras sofort in Rundballen oder Großpacken einrollen. Luftdicht verpackt ist die Silage dann bis zu einem Jahr haltbar. Abgeschlossen von der Luft läuft der Gärungsprozess ab. Er ist vergleichbar mit den Prozessen, die sich bei der Herstellung von Sauerkraut abspielen. Die luftscheuen Milchsäurebakterien sorgen dafür, dass schädliche Organismen – wie Butter- und Essigsäurebakterien oder Schimmelpilze – abgetötet werden.

Heu wird im Sommer gemacht

Im Gegensatz zum Heu, das im Sommer geerntet wird und bei dem der Wassergehalt des Schnittgutes durch Wind und Sonne von ursprünglich 85 Prozent auf etwa 15 Prozent gesenkt wird, liegt der Wasseranteil bei der Grassilage noch bei 60 bis 70 Prozent. Wichtig ist, dass das Grünfutter weder zu nass noch zu trocken ins Silo gefahren wird. Beides behindert die natürliche Konservierung durch die Milchsäurebakterien. Für einen optimalen Gärungsprozess ist neben dem richtigen Vorwelkgrad auch eine gute Verdichtung durch Festfahren mit Schleppern und die luftdichte Abdeckung mit Folie erforderlich.

Foto: WLV-Archiv: Das „Festfahren“ der Ernte ist auf vielen Betrieben „Chefsache“.