Wie heizen wir in Zukunft? Burbach lädt zur Abschlussveranstaltung der kommunalen Wärmeplanung ein

(wS/bu) Burbach 19.05.2026 | Die Gemeinde Burbach lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Abschlussveranstaltung der kommunalen Wärmeplanung ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. Juni 2026, von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Burbach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Orientierung für eine klimafreundliche Zukunft
Mit der kommunalen Wärmeplanung stellt die Gemeinde Burbach die Weichen für eine nachhaltige, klimafreundliche und langfristig bezahlbare Wärmeversorgung. Ziel ist es, konkrete Perspektiven für eine fossilfreie Wärmeversorgung aufzuzeigen – für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Unternehmen und weitere Akteure vor Ort.
Planungsbüro stellt Ergebnisse vor
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Präsentation der Planungsergebnisse durch das beauftragte Büro energielenker projects GmbH. Die Fachleute stellen zentrale Erkenntnisse, Potenziale und mögliche Entwicklungspfade für die zukünftige Wärmeversorgung in Burbach vor. Im Anschluss stehen Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde sowie weitere Fachleute für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Mini-Messe mit regionalen Experten
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher in Form einer Podiumsdiskussion mit begleitender Mini-Messe. Regionale Heizungsinstallateure, Energieberater und weitere Fachexperten informieren dort praxisnah über moderne Heiztechnologien, Fördermöglichkeiten und individuelle Sanierungslösungen. Wer konkrete nächste Schritte in Richtung klimafreundliches Heizen planen möchte, findet hier direkte Ansprechpartner.
Unabhängig von Bundespolitik
Trotz der jüngsten Anpassungen im Gebäudeenergiegesetz – umgangssprachlich als „Heizungsgesetz“ bekannt – hält die Gemeinde Burbach an ihrem Kurs fest. Die kommunale Wärmeplanung soll Planungssicherheit schaffen und Eigentümerinnen und Eigentümern helfen, informierte und nachhaltige Entscheidungen für ihre Gebäude zu treffen – unabhängig von kurzfristigen bundespolitischen Änderungen.
Auf einen Blick
📅 Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026 ⏰ Uhrzeit: 18:00 bis 20:00 Uhr 📍 Ort: Bürgerhaus Burbach ✅ Anmeldung: nicht erforderlichWerbepartner der Region – Anzeige
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