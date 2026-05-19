Diebe entwenden drei Rüttelplatten von Baustelle

(wS/ots) Bad Berleburg – Aue 19.05.2026 | Am langen Wochenende über Christi Himmelfahrt haben Diebe auf einer Baustelle Am Kapplerstein in Aue zugeschlagen. Die Beute: Drei Rüttelplatten.
Aufgefallen war der Diebstahl der Baufirma, als am gestrigen Montag (18. Mai) die Arbeit vor Ort wieder beginnen sollte. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Mittwoch, den 13. Mai ab 16:00 Uhr bis Montagmorgen (18. Mai) in Frage. Die Täter müssen zum Abtransport der Beute ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben, da die Rüttelplatten der Marke „Wacker Neuson“ zwischen 160 und 450 Kilogramm gewogen haben.
Die Baustelle liegt in einem Wohngebiet. Da die Arbeiten über das Wochenende eingestellt waren, liegt die Vermutung nahe, dass die Diebe in der Nachtzeit aktiv waren. Anderweitig wäre das Entdeckungsrisiko entsprechend hoch gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen.
Ob die Tat im Zusammenhang mit anderen Diebstählen von Rüttelplatten steht, die überwiegend im vergangenen Jahr stattgefunden haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.Werbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig