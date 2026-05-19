Mit über 60 Musikern nach Rom: Musikverein Hünsborn bei großer Parade im Vatikan

(wS/red) Hünsborn 19.05.2026 | Parade in der Ewigen Stadt: Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn spielt in Rom

Unter dem Motto „Saluti da Roma – Musik verbindet!“ hat sich der Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn rund um Christi Himmelfahrt auf den Weg in die Ewige Stadt gemacht. Nach monatelangen intensiven organisatorischen Vorbereitungen reisten insgesamt 96 Personen – darunter über 60 Musikerinnen und Musiker – nach Rom, um an der Papstparade zu Ehren Benedikts XVI. teilzunehmen.

Monatelange Planung im Hintergrund

Am Beginn der Planungen standen Fragen der Transfers: Wie kommt eine so große Gruppe samt Instrumenten nach Rom – und wie bewegt sie sich innerhalb der Stadt? Dass sich am Ende eine derart umfangreiche Reisegruppe zusammenfinden würde, war für Stefan Kettenring, den Vorsitzenden des Musikvereins, zunächst nicht erwartbar. Für den verantwortlichen Vorstand bedeutete das ein hohes Maß an organisatorischer Arbeit.

Unterstützung erhielt der Musikverein dabei von der Gemeinde Wenden, der Sparkasse sowie von den Firmen Plattenhardt und Wirth, ArnsBau, Dornseifer und dem Architekturbüro Schönauer.

Vorab Roms Schätze entdeckt

Viele Musikerinnen und Musiker reisten schon einige Tage vor dem eigentlichen Programmpunkt an. Sie nutzten die Gelegenheit, die archäologischen und kirchlichen Sehenswürdigkeiten der italienischen Hauptstadt gemeinschaftlich zu erkunden.

Der große Tag: 16. Mai

Am 16. Mai war es schließlich so weit. Gemeinsam machte sich die Gruppe mit zwei Reisebussen vom Hotel auf den Weg zum Vatikan. Dort traf der Musikverein „Hoffnung“ auf weitere Orchester aus Bayern, die ebenfalls an der Parade teilnahmen.

Empfang am Campo Santo Teutonico

In der Kirche des Campo Santo Teutonico – dem deutschen Friedhof in Rom direkt neben dem Petersdom – wurden alle Gruppen vom Rektor des Campo, Dr. Peter Klasvogt, begrüßt. Anschließend nahmen die Musikerinnen und Musiker an einer Heiligen Messe am Kathedralaltar des Petersdoms teil. Der Gottesdienst in der gewaltigen Basilika hinterließ bei allen Beteiligten einen tiefen Eindruck.

Parade von der Engelsburg zum Petersplatz

Nach dem Gottesdienst machte sich die Gruppe auf den Weg zur nahegelegenen Engelsburg. Von dort aus startete die Parade über die Via della Conciliazione – jene berühmte Prachtstraße, die direkt auf den Petersdom zuführt. Den feierlichen Abschluss bildete ein gemeinsames Zusammenspiel aller teilnehmenden Gruppen vor dem Petersplatz, vor der imposanten Kulisse des Vatikanstaates.

Pastaparty als musikalischer Ausklang

Im Anschluss an dieses beeindruckende Erlebnis ging es mit allen Gruppen zur Pastaparty in einem nahegelegenen Restaurant. Neben gutem Essen und einer fröhlichen gemeinsamen Zeit ließen es sich einige Gruppen aus den teilnehmenden Vereinen nicht nehmen, den Abend auch musikalisch ausklingen zu lassen.

Erinnerung für viele Jahre

Insgesamt war es für den Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn ein großartiges gemeinschaftliches Erlebnis – eines, von dem alle Beteiligten sicher noch lange berichten werden.

von links: Dr. Stefan Kettenring (Vorsitzender), Prälat Dr. Peter Klasvogt (Direktor des Campo Santo Teutonico) Eric Butzkamm (Dirigent). Fotos: Musikverein Hünsborn