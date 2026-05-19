Seltene Orchideen und Sumpfpflanzen: Naturführung im Wildenbachtal am 28. Mai

(wS/ne) Neunkirchen 19.05.2026 | Wer seltene Pflanzen und bedrohte Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung erleben möchte, hat am 28. Mai 2026 eine besondere Gelegenheit: Die Umwelt- und Klimaschutzberatung der Gemeinde Neunkirchen veranstaltet eine geführte Wanderung durch das Naturschutzgebiet Wildenbachtal.

Ein Tal mit Geschichte – und seltenen Bewohnern

Das Wildenbachtal dient heute im Wesentlichen der Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensgemeinschaften von Feucht- und Sumpfwiesen – auf Flächen, die einst bergbaulich genutzt wurden. Entlang des mäandrierenden Wildenbachs mit seinen Gehölzsäumen haben zahlreiche bedrohte Pflanzen- und Tierarten ihren Lebensraum gefunden.

Fieberklee, Orchideen und Sumpfblutauge

In den besonders sumpfigen Bereichen des schmal-länglich verlaufenden Tals hoffen die Naturführer, auf seltene Sumpfpflanzen wie den Fieberklee oder das Sumpfblutauge zu stoßen. Der Fieberklee war im Jahr 2020 „Blume des Jahres“ – ein Zeichen seiner Seltenheit und Schutzwürdigkeit. Außerdem besteht in den nassen Wiesen die Chance, das Breitblättrige Knabenkraut blühend anzutreffen – eine Orchideenart, die tatsächlich in unseren Breiten heimisch ist.

Drei Experten führen durch das Schutzgebiet

An der rund zweistündigen Wanderung nehmen neben Umwelt- und Klimaschutzberater Matthias Jung auch Naturfotograf Friedhelm Adam und Landschaftswächter Frieder Schwarz teil. Gemeinsam geben sie Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt des besonderen Schutzgebiets.

Auf einen Blick

📅 Datum: Donnerstag, 28. Mai 2026 ⏰ Uhrzeit: 17 Uhr 📍 Treffpunkt: Neunkirchen-Salchendorf, Am Sportplatz bei der Gaststätte „Freiengrunder Hof“ (Am Ludwigseck) ⏱ Dauer: ca. 2 Stunden 📧 Anmeldung: Matthias Jung – m.jung@neunkirchen-siegerland.de oder 02735 767-301

Eine Anmeldung wird erbeten.

2020 war der Fieberklee „Blume des Jahres“. Am 28. Mai machen sich Interessierte im Rahmen einer geführten Wanderung auf die Suche nach dieser und weiteren gefährdeten Pflanzen und Tiere im Naturschutzgebiet Wildenbachtal.